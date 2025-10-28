Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Anthony Hopkins o spoznanju, da je alkoholik: Povedal mi je notranji glas

Los Angeles, 28. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
4

Legendarni igralec Anthony Hopkins, ki je decembra lani obeležil 49 let treznosti, je znova odkrito spregovoril o tej prelomnici v svojem življenju. V podkast pogovoru New York Timesa ob izidu knjige spominov We Did OK, Kid se je 87-letni oskarjevec spomnil dneva, ko je spoznal, da je alkoholik.

Anthony Hopkins je ob izidu knjige spominov znova spregovoril o prelomni odločitvi, ko je spoznal, da je odvisen od alkohola in potrebuje pomoč. Zvezdnik filmov Ko jagenjčki obmolknejo, Hannibal in Ko pride Joe Black, je v podkastu New York Timesa opisal strašno izkušnjo, ki ga je pripeljala do spoznanja, da je alkoholik.

Anthony Hopkins
Anthony Hopkins FOTO: Profimedia

"Bil sem pijan in sem se v polmraku vozil po Kaliforniji, brez da bi vedel, kam sem namenjen. Takrat sem spoznal, da bi lahko ubil koga – ali sebe, vseeno mi je bilo," je odkrito priznal in dodal: "Zavedel sem se svojega početja, zato sem svojemu nekdanjemu agentu na zabavi v Beverly Hillsu rekel, da potrebujem pomoč."

Igralec je nato delil skoraj mistično izkušnjo, ki je sledila: "Pogledal sem na uro, ki je kazala natančno 11, ko mi je nek notranji glas ali globoka, notranja misel dejala, da je sedaj vsega tega konec in lahko začnem živeti. Dodal je, da je bilo vse z namenom in naj tega nikoli ne pozabim," je povedal zvezdnik, glas pa opisal kot glasen, razumski in skoraj radijski moški vokal, ki mu je popolnoma odvzel željo po alkoholnih pijačah.

Preberi še TikTok zvezda Anthony Hopkins: V življenju potrebujemo smeh

"Moja želja po pitju je izginila. Nimam nobenih drugih teorij kot to, da je bilo nekaj božanskega. Neka moč, ki jo imamo vsi v sebi, ki nas spremlja od rojstva, življenjska sila ali karkoli že je," je še dodal Hopkins.

Beg pred nelagodjem

Hopkins je ob razmišljanju o začetkih svoje odvisnosti dejal, da je po osamljenem otroštvu in zlorabi pil, da bi pozabil na to. "Veste, alkohol je odličen, ker vas v trenutku prenese v drug prostor," je dejal in se spomnil kulture pitja med igralci v tistem času: "Peter O'Toole, Richard Burton, veliko njih je pilo in spominjam se teh pijančevanj, ko sem si mislil, da je takšno življenje nas upornikov, čeprav je nekje v ozadju mojih misli ves čas odzvanjalo, da bo tudi mene to ubilo. Vsi tisti fantje, s katerimi sem delal, so izginili," je povedal.

Preberi še Hopkins že 20 let nima stikov s hčerko: Sploh ne vem, ali sem že dedek

Sedaj je skoraj 88-letni igralec hvaležen, da je še živ. "V življenju so ogromne težave in jih opaziš. Končno pa se, ko se bližam 88. letu starosti, zjutraj zbudim in si rečem: Še vedno sem tukaj. Kako? Ne vem. Ampak karkoli me že drži tukaj, najlepša hvala!"

anthony hopkins igralec alkoholik
Naslednji članek

Sin Nicolasa Sarkozyja je postal oče

Naslednji članek

Prihodnje leto na odrskih deskah muzikal Karate Kid

SORODNI ČLANKI

Anthony Hopkins z domiselno šalo na račun Kim Kardashian postal viralen

Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike in Anthony Hopkins skupaj v novem filmu

V prvi pretočni seriji Rolanda Emmericha Anthony Hopkins kot rimski cesar

Legendarni Anthony Hopkins praznuje 85. rojstni dan

Anthonyju Hopkinsu v Stockholmu nagrada za življenjsko delo

Anthony Hopkins bo stopil v čevlje Sigmunda Freuda

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Spijuniro Golubiro
28. 10. 2025 09.02
Na zdravje Tonček 🍺🍻
ODGOVORI
0 0
TOP MOJSTER
28. 10. 2025 08.46
+0
V sloveniji kamor greš ...vsak vpraša zakaj ne piješ....noben pa zakaj piješ....
ODGOVORI
1 1
pepe007
28. 10. 2025 08.17
+6
Zgled za mnoge. Ta vikend sem bil z dvema, ki sta dala to skozi pred desetletji. Če je se odloči zasvojenec sam, odvajanje gotovo uspe. Le še družbo je treba menjati po koncu. Zadnje je ključno. Zato pa se zbirajo potem na srečanjih, da imajo neko družbo namesto stare.
ODGOVORI
6 0
Teflonka
28. 10. 2025 08.00
+11
Še na mnoga leta odličen igralec!👍
ODGOVORI
11 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306