Anthony Hopkins o spoznanju, da je alkoholik: Povedal mi je notranji glas

Anthony Hopkins je ob izidu knjige spominov znova spregovoril o prelomni odločitvi, ko je spoznal, da je odvisen od alkohola in potrebuje pomoč. Zvezdnik filmov Ko jagenjčki obmolknejo, Hannibal in Ko pride Joe Black , je v podkastu New York Timesa opisal strašno izkušnjo, ki ga je pripeljala do spoznanja, da je alkoholik.

"Bil sem pijan in sem se v polmraku vozil po Kaliforniji, brez da bi vedel, kam sem namenjen. Takrat sem spoznal, da bi lahko ubil koga – ali sebe, vseeno mi je bilo," je odkrito priznal in dodal: "Zavedel sem se svojega početja, zato sem svojemu nekdanjemu agentu na zabavi v Beverly Hillsu rekel, da potrebujem pomoč."

Igralec je nato delil skoraj mistično izkušnjo, ki je sledila: "Pogledal sem na uro, ki je kazala natančno 11, ko mi je nek notranji glas ali globoka, notranja misel dejala, da je sedaj vsega tega konec in lahko začnem živeti. Dodal je, da je bilo vse z namenom in naj tega nikoli ne pozabim," je povedal zvezdnik, glas pa opisal kot glasen, razumski in skoraj radijski moški vokal, ki mu je popolnoma odvzel željo po alkoholnih pijačah.