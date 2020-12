Anthony Hopkins praznuje: Trezen sem že 45 let

Obdobje, v katerem živimo, je označil za težko in polno žalosti ter se tako spomnil trenutka, ki mu je pred 45 leti prinesel prebujenje. To je bila zanj po letih in letih životarjenja na robu katastrofe prava življenjska prelomnica: "Zapijal sem se do smrti. Sam nerad pridigam, vendar sem prejel sporočilo, lastna misel me je vprašala, če hočem živeti ali umreti. Seveda sem odgovoril, da želim nadaljevati z življenjem in tako je nenadoma prišlo neke vrste olajšanje."