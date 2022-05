Anthony Hopkins pri 84 letih navdušil v modni kampanji

S soncem obsijani zunanji posnetki so nastali pod budnim očesom fotografa Juergena Tellerja . Hopkins se je pred objektiv postavil v majici z logotipom, h kateri se odlično podajo črne hlače in superge. Na drugi sliki preseneti s svojo igrivostjo, odet v pisano majico s potiskom krofkov v kombinaciji z dolgim plaščem.

Oskarjevec se je s fotografijami pohvalil tudi na družbenih omrežjih. S sledilci na Instagramu je delil utrinek s snemanja in dopisal: ''Za malo zabave. Današnje delo je poziranje.'' Pod prisrčno objavo se je zvrstilo mnogo komentarjev in odzivov, med drugimi se je odzvala tudi Lindsay Lohan.

Hopkins se je kot obraz znamk Brioni in Loro Piana že preizkusil v vlogi modela ter tako presenetil modno javnost in potencialne kupce. Zvezdnika svet mode in sorodnih produktov očitno močno zanima – tudi sam se je podal na poslovno pot in lansiral svoj parfum, v lasti pa ima podjetje z dišavami za dom. Za Vogue je leta 2020 povedal, da se oblači skoraj izključno v havajske srajce, ki prihajajo iz trgovine na otoku Maui, znamka se imenuje Jams World: ''V moji zbirki jih je približno 20. Spravljajo me v dobro voljo.''