Anthony Hopkins se je proti koronavirusu cepil po enem letu karantene

Legendarni igralec Anthony Hopkins se je pri 83. letih cepil proti koronavirusu in to pred kamerami. Posnetek veselega trenutka pa je objavil na svojem uradnem Instagram profilu. V opisu objave se je zahvalil medicinskemu osebju: "Hvala vam. To je luč na koncu tunela … Po enem letu samoizolacije."

Oboževalci so mu v komentarjih čestitali, da so zanj veseli, da je končno prišel do prve doze cepiva in mu zaželeli, da do druge doze ostane zdrav. "Ostani zdrav in varen. Ti si naše nacionalno bogastvo," je le eden mnogih komentarjev.

Pred njim so se pred kamerami cepili tudi nekateri drugi zvezdniki, med drugim Arnold Schwarzenegger, ki se je cepil kar iz avtomobila. "Danes je dober dan in še nikoli nisem bil bolj srečen kot danes, da lahko čakam v dolgi vrsti. Pridružite se mi in se prijavite, da lahko dobite svojo dozo cepiva." Na koncu pa je citiral še svoj znani stavek iz filma Terminator: "Če želite živeti, pridite z menoj."