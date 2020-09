Anthony Rapp po treh letih od priznanja vložil tožbo zoper Spaceyja

Zvezdnik filma Zvezdne steze: Odkritje (Star Trek: Discovery) Anthony Rapp je znova spregovoril o neprijetni izkušnji, o kateri je govoril že leta 2017, a se takrat ni odločil za tožbo . " Kevin Spacey je spolno zlorabljal gospoda Rappa in še enega gospoda, ki želi ostati anonimen, ko sta bila stara 14 let," je v izjavi za ameriške medije povedal igralčev odvetnik. "Spaceyjevo ravnanje ni bilo samo neprimerno in žaljivo, ampak je bilo kaznivo dejanje. Ta tožba pošilja močno sporočilo, da ne glede na to, kako bogati ali slavni ste, morate spoštovati zakon."

Spicey tožbe še ni komentiral, se je pa odzval že leta 2017, ko je Rapp prvič spregovoril o neprijetni izkušnji: "Imam veliko spoštovanja in občudovanja za Anthonyja Rappa kot igralca. Sem več kot zgrožen ob tej zgodbi. Iskreno se ne spominjam tega dogodka, ki naj bi se zgodil pred več kot 30 leti. A če sem se kdaj tako obnašal, kot opisuje, mu dolgujem svoje najbolj iskreno opravičilo, saj naj bi to bilo najbolj neprimerno pijano obnašanje in mi je žal za občutke, ki jih nosi v sebi vsa ta leta. Ta zgodba me je spodbudila, da se ozrem še na nekatere druge stvari v svojem življenju. Vem, da o meni obstajajo zgodbe, ker sem bil zelo zaščitniški glede svoje zasebnosti. Kot vedo moji najbližji, sem imel zveze tako z moškimi kot z ženskami. Ljubil sem in imel romantične zveze z moškimi večino mojega življenja in sem zdaj izbral, da živim kot gej moški. Rad bi se s tem skusil pošteno in odkrito in s tem začenjam raziskovati moje lastno obnašanje."