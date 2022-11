Anthonyju Hopkinsu v Stockholmu nagrada za življenjsko delo

84-letni Anthony Hopkins je v svoji dolgi igralski karieri upodobil osebnosti, kot so nekdanji ameriški predsednik Richard Nixon , španski umetnik Pablo Picasso in nekdanji papež Benedikt XVI . Za vedno se je zapisal v zgodovino filma tudi zaradi dveh kultnih vlog: Hannibala Lecterja v filmu Ko jagenjčki obmolknejo in marljivega butlerja v filmu Ostanki dneva .

Na mednarodnem filmskem festivalu v Stockholmu bo v soboto skandinavsko premiero doživel film Sin Floriana Zellerja, v katerem igra prav Hopkins. Dvakratni dobitnik oskarja Hopkins se bo ob tej priložnosti festivalu pridružil na daljavo.

Nagrada za življenjsko delo mednarodnega filmskega festivala v Stockholmu je v podobi 7,3 kilograma težkega bronastega konja, ki so ga organizatorji sami označili kot "najtežjo filmsko nagrado na svetu". Nagrado so doslej med drugim prejeli filmski velikani, kot so Francis Ford Coppola, Martin Scorsese in Susan Sarandon.

Filmski festival v Stockholmu poteka do 20. novembra.