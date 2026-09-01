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'Ljubezen do Hitlerja' ga je stala razstave v Metropolitanskem muzeju

New York, 01. 09. 2026 12.55 pred 12 minutami 3 min branja 1

Avtor:
A. J.
John Galliano.

Kljub temu da je od antisemitskega škandala modnega oblikovalca Johna Galliana minilo že več kot petnajst let, javnost ni pozabila. Prihodnje leto bi morala luč ugledati velika razstava v čast njegovemu delu v Metropolitanskem muzeju umetnosti, katere umik je med drugim zahtevala tudi judovska skupnost v New Yorku.

Modni oblikovalec John Galliano je odpovedal svojo prihajajočo veliko razstavo zaradi burnih odzivov javnosti. Slavila naj bi njegovo delo in dosežke na področju mode, Metropolitanski muzej umetnosti v New Yorku pa jo je naslovil John Galliano: Horizonti. A to se zdaj ne bo zgodilo, javnost namreč ni pozabila antisemitskega in rasističnega škandala, v katerega se je pred leti zapletel Galliano.

"Po dolgem premisleku in pogovoru z Metropolitansko galerijo in vsemi vpletenimi sem se z veliko žalostjo odločil, da je najbolje, da razstava v tem času ne bo," je s težkim srcem v ponedeljek potrdil 65-letni modni oblikovalec.

John Galliano
John Galliano
FOTO: Profimedia

Drznega britanskega oblikovalca so leta 2011 odpustili z mesta kreativnega direktorja Diorja, čemur je sledil drastičen padec njegove kariere. Francosko sodišče ga je istega leta namreč spoznalo za krivega rasističnih in antisemitskih žalitev ter mu izreklo pogojno denarno kazen. V pariški restavraciji je povzročil škandal, ko se je nad judovsko kustosinjo in njeno prijateljico južnoazijskega porekla spravil z žaljivkami.

Ob tem pa naj bi v ločenem incidentu izjavljal tudi svojo 'ljubezen do Hitlerja'.

Opravičila niso zalegla, škoda je storjena

Galliano se je takrat za svoja dejanja in besede opravičil, njegov odvetnik pa je zvalil krivdo na "stres, povezan z delom, in številne odvisnosti". Odšel je na zdravljenje zaradi odvisnosti in se postopoma vrnil v modni svet. Med letoma 2014 in 2024 je bil kreativni direktor modne hiše Maison Margiela, kjer je s svojim delom ponovno pridobil velik del ugleda v industriji. Prav zato je bila napoved razstave na Metu za mnoge znak njegove popolne vrnitve med največja imena svetovne mode.

John Galliano
John Galliano
FOTO: POP TV

Toda razstava je sprožila vprašanje, ali je mogoče ločiti izjemen umetniški opus od umetnikovih dejanj. Galliano bi z razstavo namreč postal šele tretji še živeči oblikovalec, ki bi mu Met posvetil samostojno retrospektivo.

V ponedeljkovi izjavi, ki je sledila umiku njegove razstave iz Metropolitanskega muzeja umetnosti, je tako dejal: "Še vedno sem v celoti odgovoren za bolečino, ki so jo povzročile moje besede v preteklosti, zlasti za bolečino, ki sem jo povzročil judovski in azijski skupnosti, in še vedno mi je globoko žal." K temu je dodal, da ne želi odvrniti pozornosti od izjemnega dela Inštituta za kostume Metropolitanske galerije in dejal, da se zaveda in spoštuje dejstvo, da bi bila "razstava v čast mojemu delu za nekatere boleča".

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Kdo ga je podprl in kdo zahteval umik njegove razstave?

Kritike so prihajale od judovskih organizacij, predstavnikov politike, donatorjev muzeja in drugih javnih osebnosti. Posebej problematično je bilo, da je bila razstava predvidena za odprtje na dan spomina na žrtve holokavsta. Med glasnejšimi kritiki je bila tudi predsednica newyorškega mestnega sveta Julie Menin, katere mati je preživela holokavst. Opozorila je na občutljivost zaradi porasta antisemitizma v ZDA v zadnjem času, zaradi katerega je bila odločitev za razstavo še posebej problematična.

Anna Wintour
Anna Wintour
FOTO: Profimedia

Galliana so v modnem svetu skozi leta podpirala številna vplivna imena, med najbolj vztrajnimi pa je bila Anna Wintour, dolgoletna urednica Voguea in ena ključnih oseb pri Met Gali. Tudi po odpovedi razstave je ostala na njegovi strani – njegovo odločitev, da odstopi od projekta, je označila za "zelo pogumno" ter poudarila, da ima njeno polno podporo tako Galliano kot muzej.

"Tudi Galliano je na koncu spoznal, kaj bi moral Met storiti že od samega začetka," je dodala. "To je bila napačna poteza ob napačnem trenutku. Čas je pomemben."

John Galliano razstava odzivi antisemitizem

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