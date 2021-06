Antoine Griezmann del kampanje modne znamke Balmain

Francoska znamka visoke mode je izkoristila čas, ko se odvija evropsko prvenstvo v nogometu in fotografije 30-letnega Francoza objavila na družbenih omrežjih. Njegove slike so del kampanje, ki je bila posneta za revijo À Part magazine , v majici z visokim ovratnikom in suknjičem s podloženimi rameni je krasil celo naslovno stran tiskane edicije.

Griezmann tako nadaljuje s presenetljivimi modnimi izbirami, s katerimi premika meje in razbija tabuje. Pascal Paché , ustanovitelj revije, je razkril del komunikacije s športnikom, ki mu je zaupal: "Na reprezentančnih dogodkih zmeraj nosimo športne jakne in lepe hlače, tako v raznih revijah kot tudi na podelitvah nagrad, zato se na modnem področju ne zabavamo prav dosti."

Na drugih fotografijah, ki so v reviji, nosi vijoličasti plašč, rožnato srajco in kratke hlače. V spremljevalnem besedilu je zabeleženo, da je njegov videz všeč tudi njegovi ženi in sestri, izbiro barvne sheme pa je komentiral tudi Paché: "Upoštevali smo dejstvo, da Antoine obožuje žive barve, pogosto nosi oblačila rožnate in vijoličaste barve. Potem pa smo gradili na tem, da je končni videz zabaven in dovoljuje nekaj eksperimentiranja."