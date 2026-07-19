Antonela Roccuzzo – kdo je lepa žena Lionela Messija?

V svetu vrhunskega nogometa, kjer blišč in nenehna pozornost medijev pogosto razbijeta osebna razmerja, Lionel Messi in njegova soproga Antonela Roccuzzo ostajata simbol stanovitnosti in pristne ljubezni. Danes ponosna starša treh sinov, sta se spoznala v njunem rodnem mestu Rosario v Argentini, danes pa z družino živita v Miamiju.

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Pa začnimo na začetku. Njuna zgodba se ni začela glamurozno, temveč sila preprosto. Kot otroka sta živela v istem mestu, po poročanju tujih medijev pa je Messi pogosto na ulici igral nogomet z Antonelinim bratrancem Lucasom Scaglio – vse to samo zato, da bi večkrat videl lepo Argentinko. Veliko sta se družila, a ko je leta 2000 nogometaš zapustil rodno Argentino, da bi se pridružil mladinski šoli Barcelone, je to pomenilo prekinitev njunih pogostih stikov.

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Usoda pa je hotela, da sta se poti mladega talenta in njegove prijateljice iz otroštva ponovno križali leta 2005. Povod za njuno vnovično srečanje je bila žal tragedija – v avtomobilski nesreči je umrla Antonelina najboljša prijateljica Úrsula Notz. Nogometaš, ki je takrat že nizal prve večje uspehe v Španiji, ni okleval, temveč se je nemudoma odpravil v domovino, da bi Antoneli ponudil oporo v najtežjih trenutkih. To dejanje nesebičnosti in lojalnosti je znova zanetilo iskro med njima, kar je sčasoma privedlo do trdnega partnerstva.

Preživela sta tisoče kilometrov razdalje in tragične življenjske preizkušnje, vendar sta se vedno vrnila drug k drugemu, kar potrjuje globoko povezanost, ki presega zgolj športne uspehe.

Zaljubljenca, ki sta svojo ljubezen zgradila iz prijateljstva, sta leta 2012 pozdravila prvega sina, ki sta mu izbrala ime Thiago. Tri leta kasneje se je rodil Mateo, še tri leta kasneje pa Ciro. Vsi trije njuni otroci so rojeni v Barceloni. Družina je takrat živela v Španiji, saj je Messi igral za katalonskega velikana FC Barcelona. Leta 2017 sta se poročila na slovesnosti, ki so jo številni mediji označili za poroko stoletja. Na slavju je bilo veliko znanih obrazov, med njimi tudi kolumbijska pevka Shakira in njen takratni partner, nogometaš Gerard Pique.

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In čeprav je Antonela zelo družinski tip človeka, ni le lepa žena enega najboljših nogometašev na svetu, ki bo danes z reprezentanco Argentine lovil drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka. Je močna, izobražena in neodvisna ženska, ki je skozi leta postala nepogrešljiv steber družine Messi. Deluje kot model, podjetnica in vplivnica. Novembra 2016 je podpisala pogodbo z oblikovalcem Rickyjem Sarkanyjem, leta 2017 pa je v Barceloni odprla butik z argentinsko obutvijo. Sodelovala je s številnimi znamkami, kot so Adidas, Stella McCartney in Tiffany & Co.

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