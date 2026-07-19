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Tuja scena

Antonela Roccuzzo – kdo je lepa žena Lionela Messija?

Miami, 19. 07. 2026 07.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A.
antonela roccuzzo

Njuna zgodba se ni začela na rdečih preprogah ali luksuznih dogodkih, temveč na ulicah argentinskega mesta Rosario. Lionel Messi in Antonela Roccuzzo sta se spoznala že kot otroka in kljub temu, da je slavni nogometaš nato zapustil svojo rodno Argentino in se preselil v Španijo, ju je usoda na koncu ponovno zbližala.

V svetu vrhunskega nogometa, kjer blišč in nenehna pozornost medijev pogosto razbijeta osebna razmerja, Lionel Messi in njegova soproga Antonela Roccuzzo ostajata simbol stanovitnosti in pristne ljubezni. Danes ponosna starša treh sinov, sta se spoznala v njunem rodnem mestu Rosario v Argentini, danes pa z družino živita v Miamiju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pa začnimo na začetku. Njuna zgodba se ni začela glamurozno, temveč sila preprosto. Kot otroka sta živela v istem mestu, po poročanju tujih medijev pa je Messi pogosto na ulici igral nogomet z Antonelinim bratrancem Lucasom Scaglio – vse to samo zato, da bi večkrat videl lepo Argentinko. Veliko sta se družila, a ko je leta 2000 nogometaš zapustil rodno Argentino, da bi se pridružil mladinski šoli Barcelone, je to pomenilo prekinitev njunih pogostih stikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Usoda pa je hotela, da sta se poti mladega talenta in njegove prijateljice iz otroštva ponovno križali leta 2005. Povod za njuno vnovično srečanje je bila žal tragedija – v avtomobilski nesreči je umrla Antonelina najboljša prijateljica Úrsula Notz. Nogometaš, ki je takrat že nizal prve večje uspehe v Španiji, ni okleval, temveč se je nemudoma odpravil v domovino, da bi Antoneli ponudil oporo v najtežjih trenutkih. To dejanje nesebičnosti in lojalnosti je znova zanetilo iskro med njima, kar je sčasoma privedlo do trdnega partnerstva.

Preživela sta tisoče kilometrov razdalje in tragične življenjske preizkušnje, vendar sta se vedno vrnila drug k drugemu, kar potrjuje globoko povezanost, ki presega zgolj športne uspehe.

Zaljubljenca, ki sta svojo ljubezen zgradila iz prijateljstva, sta leta 2012 pozdravila prvega sina, ki sta mu izbrala ime Thiago. Tri leta kasneje se je rodil Mateo, še tri leta kasneje pa Ciro. Vsi trije njuni otroci so rojeni v Barceloni. Družina je takrat živela v Španiji, saj je Messi igral za katalonskega velikana FC Barcelona. Leta 2017 sta se poročila na slovesnosti, ki so jo številni mediji označili za poroko stoletja. Na slavju je bilo veliko znanih obrazov, med njimi tudi kolumbijska pevka Shakira in njen takratni partner, nogometaš Gerard Pique.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In čeprav je Antonela zelo družinski tip človeka, ni le lepa žena enega najboljših nogometašev na svetu, ki bo danes z reprezentanco Argentine lovil drugi zaporedni naslov svetovnega prvaka. Je močna, izobražena in neodvisna ženska, ki je skozi leta postala nepogrešljiv steber družine Messi. Deluje kot model, podjetnica in vplivnica. Novembra 2016 je podpisala pogodbo z oblikovalcem Rickyjem Sarkanyjem, leta 2017 pa je v Barceloni odprla butik z argentinsko obutvijo. Sodelovala je s številnimi znamkami, kot so Adidas, Stella McCartney in Tiffany & Co.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Iz Španije, ki je bila dolga leta dom družine Messi, so se ob zaključku nogometaševe kariere preselili v Miami. Argentinec je namreč začel igrati za ekipo Inter Miami in julija 2023 se je začelo novo poglavje za celotno družino. Prehod iz evropskega načina življenja v živahno in sončno okolje Miamija je po objavah na družbenih omrežjih sodeč minil izjemno gladko. Tudi Antonela in Lionel sta se hitro začela družiti s solastnikom kluba Davidom Beckhamom in njegovo ženo Victorio, s katerima so večkrat obedovali v elitnih restavracijah.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Lionel Messi Antonela Roccuzzo nogomet zvezdniški pari Inter Miami zgodovina ljubezni

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