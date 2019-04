Antonio Banderas in Salma Hayek v Trstu povzročila evforijo

Hollywoodski zvezdniki Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson in Salma Hayek, so se pred dnevi mudili v Rovinju, kjer so snemali nadaljevanje filma Krij mi hrbet. Del ekipe je tudi španski zvezdnik Antonio Banderas, ki se je Salmi Hayek pridružil v Trstu in navdušil.

Salma Hayek, Ryan Raynolds inSamuel L. Jackson so se v preteklih tednih mudili pri naših sosedih. V Rovinju in nato še v Trstu so snemali tretje nadaljevanje filma Hitman's Bodyguard - po naše Krij mi hrbet, tokrat se bo imenoval The Hitman's Wife's Bodyguard. V filmu se bo v najbolj drznih akcijskih scenah pojavila tudi Slovenka Tjaša Perko, kaskaderka iz znane družine Cvetkov, ki bo zaigrala dvojnico Salme Hayek. Njeno delo je polno adrenalina, med napornimi snemanji pa ji je uspelo narediti tudi selfi z okrvavljenim Ryanom Reynoldsom.

Medtem ko je Ryan že pred dnevi končal s snemanjem, pa je minuli vikend v Trstu poleg SamuelaL. Jacksona in Salme Hayek, snemal še Antonio Banderas, ki je tudi del hollywoodske smetane prihajajočega filma. Številni radovedneži in mimoidoči so se zbrali pred vladno palačo Palazzo della Prefettura z upanjem, da bodo v svoje objektive ujeli ali za trenutek videli kakšnega od zvezdnikov, se mogoče celo prerinili do zvezdniškega selfija ali njihovega avtograma. Salma in Antonio, ki je nosil lasuljo z dolgimi lasmi, sta po koncu snemanj pozdravila zbrane oboževalce in jim pomahala v slovo. Nekaj utrinkov evforičnih vzklikov je v Instagramovi zgodbi delila Banderasova izbranka Nicole Kimpel, 58-letni Španec pa je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delil video, pod katerega je zapisal: ''Adijo, Trst.'' S svojo izbranko sta namreč že zapustila Italijo in pristala v Parizu.

