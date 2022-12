Antonio Banderas o infarktu: Ena izmed najboljših stvari, ki se mi je zgodila

"Spoznal sem, da je bila to verjetno ena izmed najboljših stvari, ki so se mi kadar koli zgodile v življenju. Stvari, ki niso bile pomembne, a sem se z njimi vsak dan obremenjeval, so postale nepomembne," je o tem, kako je na njegovo življenje leta 2017 vplival srčni zastoj, za Page Six dejal igralec Antonio Banderas .

"Spraševal sem se, zakaj me to skrbi, če pa bom umrl. Vedno sem vedel, da bom umrl, ampak zdaj zares vem. To sem videl." V nadaljevanju je dejal, da so v njegovem življenju ostale pomembne stvari, kot je njegova hči Stella, ki jo ima z zakona z igralko Melanie Griffith, družina, prijatelji in njegovo poslanstvo, ki ga ima kot igralec. Na drugi strani je počasi začel opuščati stvari, za katere je menil, da so pomembne, a v resnici niso.

62-letni španski igralec je infarkt doživel januarja 2017, kot pravi, pa ga je rešila njegova dolgoletna partnerica Nicole Kimpel, ki je hitro ukrepala in mu dala aspirin. Dva meseca po zastoju je na tiskovni konferenci dejal: "26. januarja sem doživel srčni napad, na srečo ni bilo preveč resno in zato ni nobenih posledic."