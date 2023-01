Antonio Banderas o infarktu: Kot bi si nadel očala in videl, kaj je pomembno

Španski igralec Antonio Banderas je ob premieri svojega novega filma spregovoril tudi o svoji izkušnji po infarktu, ki ga je doživel leta 2017, in dodal, da je bila to ena najboljših izkušenj v njegovem življenju. 62-letnik je namreč tako spoznal, kaj je najpomembnejše v življenju.

Tako kot Obuti maček je bil tudi Banderas zelo blizu temu, da bi leta 2017 skoraj izgubil svoje življenje, ko je doživel srčni zastoj. Na novinarjevo vprašanje, ali se lahko poistoveti s svojim likom, je odgovoril: "Pred šestimi leti sem doživel srčni zastoj. To je bila verjetno ena najboljših stvari, ki so se mi zgodile v življenju. Bilo je tako, kot da bi si nadel očala in videl, kaj je v resnici pomembno."

"Vrnil sem se v Španijo in na svojo kariero začel gledati z drugega zornega kota. Tako da lahko rečem, da se poistovetim z mačkom. Menim, da je to čudovito sporočilo in mislim, da je predano na pravi način," je še dodal igralec, ki je v preteklosti že v javnosti spregovoril o tem, kako je srčni zastoj vplival na njegovo življenje.

Leta 2019 je v intervjuju za Fresh Air dejal, da je po infarktu dobil jasnejšo perspektivo o tem, kdo je kot oseba in da so pomembne stvari lahko priplavale na površje. V intervjuju za The Independent je istega leta povedal, da je bilo soočenje z lastno smrtnostjo tisto, zaradi česar je začel razumeti življenje na globlji in bolj kompleksni ravni, prav zaradi tega pa se je oddaljil od stvari, ki v življenju niso pomembne.