Antonio Banderas o prijateljstvu z bivšo ženo Melanie Griffith: Ona je moja družina

Antonio Banderas in Melanie Griffith sta imela od nekdaj zelo lep odnos, tudi zadnjih pet let, odkar sta ločena. Za mehiško televizijo je španski igralec spregovoril o svojem odnosu do nekdanje žene, s katero ima tudi hčerko Stello del Carmen . A ni govoril le o njej, odkrito je spregovoril o treh svojih zvezah: o prvi ženi Ani Leza , o Melanie in o trenutni partnerici Nicole Kimpel. Za vse pravi, da do njih goji samo pozitivna čustva, da ni zamer in da ima z vsemi zelo lepe spomine.

Antonio in Melanie sta veljala za enega bolj zaljubljenih parov, njuna zveza pa za eno bolj trdnih v Hollywoodu. Melanie si je na roko celo vtetovirala srce, v katerega je zapisala igralčevo ime. Nekateri so tetovažo jemali kot simbol večne ljubezni. A ljubezen oziroma skoraj dvajsetletni zakon se je leta 2015 vseeno končal. Melanie je tetovažo odstranila, Antonio se je odselil. A njuna ločitev ni bila turbulentna, razšla sta se kot prijatelja in prijateljstvo ohranila. Antonio je tudi v zelo dobrih odnosih z Dakoto Johnson, hčerko Melanie iz prejšnjega zakona z Donom Johnsonom. "Stvari včasih minejo in jih je treba sprejeti takšne, kot so, brez nepotrebne drame,"je povedal Antonio v svežem intervjuju in dodal, da so otroci hvaležni, ker sta se razšla tako mirno in civilizirano.