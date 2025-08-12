Antonio Banderas ob dopolnjenih 65 letih ne razmišlja o upokojitvi

"Ko sem bil star 20 let, sem mislil, da 65-letniki hodijo s palico. Takrat si se pri 65 letih upokojil, zdaj ne več," je Antonio Banderas dejal v intervjuju za španski dnevnik El Pais . "Morda počnem stvari, ki jih ne bi smel početi," je dodal igralec, ki je leta 2017 doživel srčni napad. "Ampak zdravniki mi ne rečejo ničesar. Pravijo, da sem v redu, da naj počnem, kar hočem," je povedal.

Pred kratkim je začel obiskovati tečaje glasbene teorije in si kupil klavir. Med drugim je povedal tudi, da je še vedno zaposlen z vodenjem gledališča, ki ga je odprl leta 2019 v svojem domačem kraju Malaga na jugu Španije.

Del poletja je preživel v Bostonu, kjer je snemal biografski film o legendarnem kuharju Anthonyju Bourdainu z naslovom Tony, nato pa je odpotoval na Kanarske otoke zaradi trilerja Above and Below, poroča francoska tiskovna agencija AFP.