Tuja scena

Antonio Banderas ob dopolnjenih 65 letih ne razmišlja o upokojitvi

Madrid, 12. 08. 2025 11.01 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , E.K.
Španski filmski zvezdnik Antonio Banderas je v nedeljo dopolnil 65 let, a kot je povedal v intervjuju ob rojstnem dnevu, še ne namerava upočasniti tempa. "Mislim, da bi bil eden tistih ljudi, ki umrejo, če se ustavijo. Delam tisto, kar ljubim; to je bila sreča mojega življenja," je povedal.

"Ko sem bil star 20 let, sem mislil, da 65-letniki hodijo s palico. Takrat si se pri 65 letih upokojil, zdaj ne več," je Antonio Banderas dejal v intervjuju za španski dnevnik El Pais. "Morda počnem stvari, ki jih ne bi smel početi," je dodal igralec, ki je leta 2017 doživel srčni napad. "Ampak zdravniki mi ne rečejo ničesar. Pravijo, da sem v redu, da naj počnem, kar hočem," je povedal.

Antonio Banderas
Antonio Banderas FOTO: Profimedia

Pred kratkim je začel obiskovati tečaje glasbene teorije in si kupil klavir. Med drugim je povedal tudi, da je še vedno zaposlen z vodenjem gledališča, ki ga je odprl leta 2019 v svojem domačem kraju Malaga na jugu Španije.

Del poletja je preživel v Bostonu, kjer je snemal biografski film o legendarnem kuharju Anthonyju Bourdainu z naslovom Tony, nato pa je odpotoval na Kanarske otoke zaradi trilerja Above and Below, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Igralcu so voščili med gala prireditvijo Starlite.
Igralcu so voščili med gala prireditvijo Starlite. FOTO: Profimedia

Banderas je začel igrati v 80. letih prejšnjega stoletja, ko je pritegnil pozornost režiserja Pedra Almodovarja, s katerim je posnel številne filme, med njimi tudi Bolečino in slavo, ki mu je prinesel nagrado za najboljšega igralca na festivalu v Cannesu. V začetku 90. let je nato debitiral v Hollywoodu, kjer si je pridobil prepoznavnost z vlogami v filmih, kot so Zorro, Desperado in Philadelphia.

