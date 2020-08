Antonio Banderas za jubilejni rojstni dan sporočil: Zbolel sem za koronavirusom

Antonio Banderas danes praznuje 60 let. Namesto, da bi svoj osebni praznik pošteno zapil in se poveselil, je oboževalcem sporočil, da je pozitiven na novi koronavirus.

"Svoj 60. rojstni dan sem prisiljen praznovati v karanteni, saj sem pozitiven na covid-19, ki ga povzroči koronavirus. Rad bi dodal, da se počutim razmeroma dobro, le nekoliko bolj sem utrujen kot običajno in prepričan sem, da bom čim prej okreval ob upoštevanju zdravniških navodil, za katere upam, da mi bodo omogočile premagovanje nalezljivega procesa, za katerim trpim in ki prizadene toliko ljudi po vsem svetu," je na Instagramu zapisal Antonio ter zraven objavil fotografijo, ko je bil še otrok. V nadaljevanju je še zapisal: "To izolacijo bom izkoristil za branje, pisanje, počitek in kovanje načrtov, da bom začel dajati pomen mojim pravkar dopolnjenim 60. letom, v katera sem prišel poln navdušenja in radosti." Za konec pa oboževalcem namenil močan objem.