Anya Taylor-Joy delila fotografije: Na prvi april sem se skrivaj poročila

27-letnica je objavo delila v znak praznovanja obletnice poroke. "Vse najboljše za drugo (prvo) obletnico ljubezen moja. Najbolj kul si," je zapisala, obenem pa razkrila, kako zanimivo torto sta si zaljubljenca izbrala za poseben dan. "Opomba: da, to so anatomsko pravilne torte v obliki srca. Da, jaz sem vampir Lestat," je obrazložila, zakaj na eni od fotografij na krožniku vidimo 'pravo' srce.

Zvezdnica serije Damin gambit je dejstvo, da sta si poročne obljube izmenjala prav na omenjeni dan, potrdila z objavo poročnih fotografij. "Pred dvema letoma, na prvi april, sem se na skrivaj poročila s svojim najboljšim prijateljem v New Orleansu. Čarobnost tega dne je zasidrana v vsako celico mojega bitja, za vedno," je zapisala ob galerij fotografij, s katerih je razvidno, da se je poroke udeležila tudi njena prijatelja Care Delevingne in Sebastian Faena . Prav gosta sta poskrbela za to, da sta mladoporočenca ujela v objektiv.

Obletnico poroke je z objavo na družbenih omrežjih obeležil tudi glasbenik. "Zdaj te ljubim in nekako te imam vedno in za vedno. Srečno drugo obletnico (včeraj)," je zapisal in najprej delil fotografijo svoje žene v poročni obleki, nato skupno fotografijo z britansko manekenko in še enim gostom ter pozneje še zabaven videoposnetek s poroke.