Anya Taylor-Joy o svojem možu: Zaradi njega sem bolj drzna

O zasebnem življenju Anya Taylor-Joy javnost ne ve veliko. Zvezdnica se namreč zelo trudi, da svoje družinsko življenje ohranja stran od radovednih oči medijev, veliko raje pa govori o svojih igralskih projektih. A tokrat je tudi ona naredila izjemo in za britanske medije prvič spregovorila tudi o svojem možu.

Anya Taylor-Joy redko spregovori o svojem zasebnem življenju. FOTO: Profimedia

Igralka je v intervjuju za Elle UK priznala, da sta jo njun zakon in ljubezen naredila boljšo. "On je moj najboljši prijatelj, ki gre skozi življenje z mano. In daje mi občutek varnosti, o kateri v resnici sploh nikoli nisem sanjala," je povedala o glasbeniku Malcolmu McRaeu in nadaljevala: "To ni nekaj, kar sem imela na seznamu želja, a odkar sem z njim, se počutim veliko bolj drzno. Zavedam se, da je med nama nekaj trdnega, zdravega in tudi zelo zabavnega."

Zaljubljenca med enim nedavnih skupnih dopustovanj. FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki se je v srca gledalcev zapisala z glavno vlogo v uspešnici Damin gambit, je med drugim še javno priznala, da sta z njenim dragim zelo srečna. "Ne želim zveneti prevzetno, vendar ga imam tako zelo rada," je priznala 30-letna zvezdnica, ki poudarja, da je imeti najboljšega prijatelja za življenjskega sopotnika neprecenljiva izkušnja, ki ji daje moč za soočanje z izzivi filmske industrije. "Za najin odnos se morava truditi. Vsako jutro se slišiva ali vidiva," je še dodala, obenem pa razkrila, da sta v resnici precej staromodna. "Malc uporablja telefon brez naprednih funkcij, sama pa se izogibam spletu. Včasih sploh ne vem, kaj se dogaja v svetu, a mi to ustreza," je še povedala.