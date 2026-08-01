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Tuja scena

Anya Taylor-Joy o svojem možu: Zaradi njega sem bolj drzna

Los Angeles, 01. 08. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy je ena tistih igralk, ki svojo zasebnost skrbno skriva pred javnostjo. V intervjujih večinoma govori le o svojem delu, projektih ali soigralcih, redko pa komentira svoje življenje. A v pogovoru z britanskimi mediji je zvezdnica serije Damin gambit tokrat naredila izjemo in spregovorila tudi o svojem možu, glasbeniku Malcolmu McRaeu.

O zasebnem življenju Anya Taylor-Joy javnost ne ve veliko. Zvezdnica se namreč zelo trudi, da svoje družinsko življenje ohranja stran od radovednih oči medijev, veliko raje pa govori o svojih igralskih projektih. A tokrat je tudi ona naredila izjemo in za britanske medije prvič spregovorila tudi o svojem možu.

Anya Taylor-Joy redko spregovori o svojem zasebnem življenju.
Anya Taylor-Joy redko spregovori o svojem zasebnem življenju.
FOTO: Profimedia

Igralka je v intervjuju za Elle UK priznala, da sta jo njun zakon in ljubezen naredila boljšo. "On je moj najboljši prijatelj, ki gre skozi življenje z mano. In daje mi občutek varnosti, o kateri v resnici sploh nikoli nisem sanjala," je povedala o glasbeniku Malcolmu McRaeu in nadaljevala: "To ni nekaj, kar sem imela na seznamu želja, a odkar sem z njim, se počutim veliko bolj drzno. Zavedam se, da je med nama nekaj trdnega, zdravega in tudi zelo zabavnega."

Zaljubljenca med enim nedavnih skupnih dopustovanj.
Zaljubljenca med enim nedavnih skupnih dopustovanj.
FOTO: Profimedia

Zvezdnica, ki se je v srca gledalcev zapisala z glavno vlogo v uspešnici Damin gambit, je med drugim še javno priznala, da sta z njenim dragim zelo srečna. "Ne želim zveneti prevzetno, vendar ga imam tako zelo rada," je priznala 30-letna zvezdnica, ki poudarja, da je imeti najboljšega prijatelja za življenjskega sopotnika neprecenljiva izkušnja, ki ji daje moč za soočanje z izzivi filmske industrije. "Za najin odnos se morava truditi. Vsako jutro se slišiva ali vidiva," je še dodala, obenem pa razkrila, da sta v resnici precej staromodna. "Malc uporablja telefon brez naprednih funkcij, sama pa se izogibam spletu. Včasih sploh ne vem, kaj se dogaja v svetu, a mi to ustreza," je še povedala.

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Igralka se je z McRaeom prvič poročila aprila 2022 v New Orleansu. Šlo je za manjši obred v družbi dveh prijateljev, saj sta si kot velika romantika želela zasebnega trenutka, preden bi o njunem zakonu izvedela javnost. Šele oktobra 2023 sta organizirala večje slavje v Italiji, kjer so se jima pridružili družinski člani in številni znani prijatelji iz sveta zabave. Oba sta tudi rojena na isti koledarski dan, kar sta večkrat izpostavila kot zanimivo naključje.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Malcolm McRae poroka Benetke Hollywood intervju Damin gambit Anya Taylor-Joy

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