Aprila prihodnje leto film o legendarnem Michaelu Jacksonu

Producent filma Graham King je poudaril, da se je na film, v katerem so dramatično prikazana tudi čustvena stanja umetnika, pripravljal sedem let. V tem času je opravil na stotine intervjujev in skrbno preučil, kako strniti zapleteno življenje in zapuščino legende pop glasbe. "Obstajajo preprosti biografski filmi, potem pa je tu biografija o Michaelu Jacksonu," je pojasnil King, ki je sodeloval tudi pri nastanku biografskega filma Bohemian Rhapsody o legendarni britanski rock skupini Queen in njihovem pevcu Freddieju Mercuryju.

Michael Jackson FOTO: Profimedia icon-expand

Po besedah producenta je bil najtežji del najti človeka, ki bi v filmu utelesil skoraj mitsko osebnost. Glavno vlogo igra pevčev nečak Jaafar Michael. V nekajminutnem posnetku, ki je bil predvajan na sejmu CinemaCon v Las Vegasu, Jaafar uteleša stričevo karizmo in odrsko osebnost, medtem ko nosi njegovo značilno belo obleko z gumbi, bleščečo rokavico in klobuk. Z oskarjem nominirana Colman Domingo in Nia Long bosta upodobila zvezdnikova starša Joa in Katherine. V filmu igrajo tudi Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate in Jessica Sula. Filmski napovednik začenja scena, v kateri pevec na koncertu navdušuje vzhičene oboževalce s pesmimi Man in the Mirror ter Thriller. V filmu, ki je sicer še v nastajanju, bo predvajanih več kot 30 pesmi, začenši s klasično izvedbo pesmi ABC skupine Jackson 5 v oddaji American Bandstand. Napovednik prikazuje tudi Jacksona, medtem ko ga zasledujejo občudujoče množice in paparaci.