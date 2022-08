'Archie je za las ušel požaru'

Medtem ko sta bila Meghan in Harry na uradnem sestanku, je Archiejeva varuška za kratek čas zapustila sobo štiriinpolmesečnega fantka. V tem času je zagorel grelec. Ni bilo detektorja dima, vendar je na srečo nekdo zavohal dim in požar pogasil.

Ona in kraljičin vnuk Harry sta ravno zaključevala sestanek, ko so ju seznanili z incidentom. "Pohitela sva nazaj in naša čudovita varuška Lauren, ki je z nami že vse od Kanade, je bila v solzah," je povedala Meghan v podcastu. "Vsi smo bili šokirani. In kaj smo morali narediti? Morali smo na še eno uradno obveznost." Potarnala je, da je nesmiselno, da so v takšnih okoliščinah morali takoj nadaljevati z obveznostmi.

Meghan je nato opisala, kako je želela ljudem povedati, kaj se je zgodilo: "Pomislila sem, ali lahko ljudem preprosto poveš, kaj se je zgodilo?" Toda izražanje čustev v javnosti za člane kraljeve družine ni primerno. Poudarila je potrebo po boljšem razumevanju "človeških trenutkov v zakulisju": "Morala sva zapustiti najinega otroka in iti na še en dogodek." Williamsova je k temu dodala, da tega ne bi zmogla.

Kasneje istega dne je par obiskal zgodovinsko sosesko District Six v Cape Townu, se srečal s prebivalci in poslušal zgodbe ljudi, ki so bili v obdobju apartheida prisilno preseljeni v mestno četrt.

Kontroverzna afriška turneja Meghan in Harryja je potekala jeseni 2019, le nekaj mesecev, preden sta prenehala opravljati funkcijo starejših članov kraljeve družine. Med potovanjem je Meghan posnela intervju za ITV, v katerem je pripovedovala o svojih težavah z življenjem na dvoru in o tem, kako se je poskušala spopasti s pritiski.

V epizodi podcasta, objavljeni v torek, je Meghan s Sereno spregovorila tudi o stereotipih in predsodkih, ki ženske zavirajo in jih delajo majhne.

"V naslednjih epizodah bomo raztrgali oznake, ki so jih ženske nosile generacije," je dejala Meghan. "Nekatere od teh besed – te oznake – so ostre, grobe. In želim jim priti do dna, razumeti, od kod so, zakaj so se obdržale tako dolgo in, kar je najbolj pomembno, kako jih uničimo."

Produkcijsko podjetje Meghan in Harryja Archewell Audio je že konec leta 2020 podpisalo milijonsko pogodbo s pretočno platformo Spotify. Razen posebne božične epizode pa doslej še ni bilo objav para, ki zdaj biva v Kaliforniji. Vsi, ki spremljajo življenje britanske kraljeve družine, pa nove epizode nestrpno pričakujejo, domneva se, da bo Meghan razkrila še kakšno zgodbo, ki ne bo ravno po volji kraljevi družini.