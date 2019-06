Archie v Harryjevem naročju: 'Srečen očetovski dan!'

Vojvoda in vojvodinja Sussexa, HarryinMeghan, nista pozabila na očetovski dan, saj sta zdaj, dober mesec po rojstvu Archieja, objavila simpatično črno-belo, v sepia odtenku, fotografijo sina, ki se ljubko oklepa očetove roke, ki ga drži v naročju.

Archie Harrison Mountbatten-Windsorbodo krstili prihodnji mesec, ko bo star dva meseca v kapeli sv. Jurija v Windsorjum kjer sta se lansko leto poročila tudi njegova starša, Harry in Meghan. Znano je, da sta bila tam krščena tudi Harry in William.

Kot napovedujejo, se kraljica krsta ne bo udeležila, bosta pa zabavo kasneje pod okriljem princa Charlesain ženeCamille. Zaenkrat ni znano, kdo bi lahko bil Archiejev boter a je možno, da bi to lahko bil kateri od Harryjevih zvezdniških prijateljev kot so GeorgeinAmal Clooney, Elton JohnaliBarack Obama.