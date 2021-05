Archieju ob drugem rojstnem dnevu čestitala tudi kraljica

Archie Mountbatten-Windsor, sin princa Harryja in Meghan Markle, praznuje drugi rojstni dan. Ob prazniku mu je čestitala njegova prababica, kraljica Elizabeta II., vse najboljše pa so mu zaželeli tudi stric in teta, princ William in Kate Middleton, ter dedek in babica, Camilla in Charles.

"Vse najboljše Archieju, ki je danes dopolnil dve leti," sta ob Archijevemdrugem rojstnem dnevu zapisala princ Charlesin njegova žena Camilla. Čestitko sta objavila skupaj s fotografijo s krsta, na kateri princ Charles stoji ob svojem sinu in vnuku.

Kraljica Elizabeta II.je svojemu pravnuku čestitke ob prazniku zaželela prek kraljevega uradnega profila na Twitterju: "Archieju Mountbattnu Windsorju danes želim zelo vesel 2. rojstni dan."Objava poleg voščila vsebuje fotografijo, na kateri vojvoda in vojvodinja Susseška s sinom pozirata nekaj dni po njegovem rojstvu.

Svojemu nečaku sta prek družbenih omrežij čestitala tudi vojvoda in vojvodinja Cambriška, Katein William, k objavi pa sta priložila družinski portret kraljeve družine, ki je bil posnet ob Archiejevem krstu.

Archie je prvorojenec princa Harryjain Meghan Markle, ki se je rodil 6. maja 2019 v zasebni bolnišnici Portland v Westminstru. Ob rojstvu je tehtal 3,9 kilograma. Je sedmi v vrsti za prestol, a mu za razliko od prestolonaslednikov, ki so v vrsti pred njim, ob rojstvu ni bil dodeljen plemiški naziv. Trenutno skupaj s Harryjem in Meghan živi v Kaliforniji, kamor sta se zakonca preselila lani, potem ko sta odstopila od kraljevih dolžnosti. Poleti bo Archie dobil sestrico, saj je Meghan februarja razkrila, da je noseča. Na VOYO si lahko ogledate kar nekaj dokumentarnih filmov o britanski kraljevi družini, tudi o Meghan in Harryju. Za Archiejev prvi rojstni dan sta vojvoda in vojvodinja Susseška lani objavila videoposnetek, v katerem je Meghan svojemu sinu brala priljubljeno otroško pravljico. Letos bo lahko Marklova dveletnemu Archieju prebrala svojo knjigo. Pred kratkim je namreč naznanila, da bo izdala knjigo za otroke, ki bo temeljila na pesmi, ki jo je ob očetovskem dnevu napisala za princa Harryja. Z zgodbo o ljubezni med očetom in sinom želi nagovoriti družine po vsem svetu.