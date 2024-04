Aretacija Morgana Wallena: s stolom skoraj zadel policista

Pevec country glasbe Morgan Wallen je bil aretiran, po tem, ko je policija sporočila, da je vrgel stol s strehe novo odprtega šestnadstropnega bara v središču Nashvilla. 30-letnik je bil v ponedeljek zgodaj zjutraj v zaporu obtožen treh kaznivih dejanj nepremišljenega ogrožanja in enega prekrška nepristojnega vedenja, je tvitnila policija Metro Nashville. "Nismo mislili nič slabega in želimo se opravičiti osebju bara in vsem, ki so bili prizadeti. Hvala lokalnim oblastem, ker so bile tako profesionalne in so svoje delo opravile z odliko. Ljubim vas vse," je zvezdnik zapisal na družbenem omrežju.

Izjava o aretaciji navaja, da je stol pristal približno en meter od policistov, ki so se kasneje pogovorili s pričami in pregledali varnostne posnetke. Priče so policistom povedale, da so opazovale Wallena, kako je pobral stol, ga vrgel čez streho in se temu smejal, dobre volje pa je ostal tudi ob priprtju, saj se je na fotografiji ob pridržanju veselo smejal. Kljub temu pa je Wallenov odvetnik Worrick Robinson ob potrditvi aretacije dejal, da pevec v celoti sodeluje z oblastmi. Zvezdnika so iz pripora že izpustili in mu določili sodno obravnavo že prihodnji mesec.

Vendar to ni prvi zvezdnikov incident. Country pevec je bil namreč leta 2021 za nedoločen čas suspendiran iz svoje založbe, njegovo glasbo pa so celo umaknili iz radijskih postaj in ostalih storitev, po tem, ko se je na spletu pojavil videoposnetek, na katerem kriči rasistične žaljivke. Posledično je bil diskvalificiran oziroma omejen na več podelitvah, zato med drugim ni prejel nobene nominacije za grammyja za svojo uspešnico Dangerous: The Double Album.