Aretirali Ghislaine Maxwell, prijateljico pokojnega bogataša Jeffreyja Epsteina

Maxwellova je sicer na začetku letošnjega leta vložila tožbo proti Epsteinovi zapuščini, kjer je zahtevala povračilo pravnih stroškov in stroškov varovanja. "Pogosto dobiva grožnje in počuti se v nevarnosti" , so zapisali v sodnem dokumentu.

Epstein je bil sicer aretiran lani v New Yorku po obtožbah, da je s svojimi sodelavci od leta 2001 do leta 2008 vozil mladoletna dekleta iz tujine, stara med 12 do 17 let, na svoj otok Little St. James, kjer jih je spolno zlorabljal. Po aretaciji avgusta lani je umrl v newyorškem zaporu, preiskava pa je ugotovila samomor, čeprav teorij zarote ne manjka. Epsteinovi uslužbenci in sodelavci naj bi tudi po njegovi smrti nadaljevali prikrivanje vseh razsežnosti kriminalnih dejanj.