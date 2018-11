Aretirali igralca Aleca Baldwina

Alec Baldwinje bil zaradi spora na parkirišču priveden v pripor in se bo verjetno moral soočiti z obtožbami napada. Za zdaj še ni znan razlog spora, čeprav se namiguje, da naj bi prišlo do prepira zaradi brezplačnega parkiranja. Sledila je izmenjava težkih besed, nato pa ga je menda igralec udaril v obraz. Niti igralec niti njegov predstavnik za javnost nista želela dati nobene izjave glede neprijetnega dogodka.

To pa ni prvič, da je 60-letni Alec prišel v navzkriž z zakonom. Leta 2014 je bil aretiran zaradi prepira s policistom, ker ga je ta želel kaznovati zaradi vožnje s kolesom v napačno smer. Vrh vsega pa igralec ni želel pokazati osebnega dokumenta in je začel nanj kričati. Da so ga aretirali, je takrat tudi sam igralec zapisal na Twitter. ''New York je slabo voden karneval norosti, ki si želi le zaslužka in ima namen kriminalizirati vedenja, ki so bila včasih normalna.''

Zvezdnik je imel v preteklosti tudi nekaj drugih sporov, ki niso vključevali policije. Leta 2012 ga je nek fotograf obtožil, da je bil na ulicah New Yorka do njega zelo agresiven, leta 2013 pa je nek drugi fotograf proti njemu vložil tožbo zaradi nadlegovanja.