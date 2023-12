Aretirali osumljenca za krajo Banksyjeve umetnine

Manj kot eno uro po Banksyjevi objavi je neznani moški instalacijo ukradel. Ena od prič kraje umetnine je dejala, da je medtem, ko je nekaj ljudi opazovalo umetnino, prišel moški, ki je ob steber prislonil kolo, stopil nanj in skušal znak odtrgati.

Ker mu ni uspelo, je odšel in se čez približno dve minuti vrnil s kleščami ter se znova lotil znaka. Pri tem ga je več ljudi le opazovalo in dogajanje posnelo. Ko je moškemu uspelo znak sneti, je stekel čez cesto in pobegnil, je še povedala omenjena priča.

Posnetek kraje je kmalu zaokrožil na družbenih omrežjih, a policija je sprva sporočila, da z incidentom na križišču cest Southampton Way in Commercial Way v Peckhamu ni seznanjena. V petek zvečer pa je krajo policiji prijavil svet Southwarka, ki je v soseski odgovoren za prometne znake.