Aretirali voznika, ki naj bi povzročil smrt očeta Nicki Minaj

70-letni Charles Polevichje obtožen, da je povzročil nesrečo v zvezi s smrtjo 64-letnega Roberta Maraja v vasi Mineola na Long Islandu, nato pa zapustil kraj dogodka. Čeprav so sprva očividci trdili, da se voznik ni ustavil, tuji mediji poročajo, da se je Charles le za kratek čas ustavil pri poškodovancu in ga vprašal, ali je v redu, a ni poklical pomoči. Po aretaciji so ga do sojenja izpustili na prostost, začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje, moral je predati tudi svoj potni list, sodnik pa mu je dejal, da ne sme zapustiti države.