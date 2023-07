Aretirali žensko, ki naj bi vnuku Roberta De Nira prodala tablete s fentanilom

19-letnega Rodrigueza so 2. julija našli mrtvega v njegovem stanovanju v Manhattnu. Njegovo smrt je na družbenem omrežju sporočila njegova mama Drena De Niro. Nekaj dni kasneje je razkrila, da je njen sin umrl za posledicami prevelikega odmerka fentanila, močnega opiata, ki ga je zaužil v obliki tablet. Zapisala je, da za njegovo smrt krivi preprodajalce: "Nekdo mu je prodal tablete s fentanilom, za katere je vedel, da imajo še dodatek, a mu tega ni povedal," ob tem pa opozorila: "Za vse tiste, ki se še vedno zaj******* in prodajate to sr****, moj sin je odšel za vedno." Kot poroča Associated Press, vzrok smrti sicer še vedno preiskujejo.