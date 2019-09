Aretiran pevkin zalezovalec z 'življenjsko misijo glasbenici narediti otroka'

Vidno obupanega oboževalca sveže samske glasbenice Miley Cyrus so pretekli vikend aretirali na pevkinem koncertu, saj naj bi varnostnikom dejal, da je njegova življenjska misija zvezdnici narediti otroka.

TMZ poroča, da je pevkina ekipa varnostnikov že dlje časa opazovala 42-letnega Davida Rumseyja, saj naj bi ta Cyrusovi že večkrat grozil. Tokrat je bil v množici na glasbenem festivalu v Las Vegasu, in ko so ga varnostniki opazili, so ga takoj pridržali. Takrat jim je dejal, da je njegova življenjska misija zvezdnici narediti otroka, zato so ga aretirali.