Aretirana dva člana motoristične tolpe, domnevno vpletena v pretep z igralcem

Spomnimo, na videoposnetku, ki ga je pridobil TMZ , je več voznikov na motornih kolesih obkolilo igralčevo vozilo. Na posnetku je moč videti, kako je igralec z roko zamahnil proti enemu od njih in s tem zaneti množični prepir in fizični obračun. Potem ko je udaril neznanega motorista, je Ziering osebo s čelado zbil na tla. Drugi motoristi so nato začeli napadati igralca in se nad njim znesli s pestmi. Očividci so ujeli trenutek, ko je Ziering skušal pobegniti čez prometno cesto na drugo stran ulice, medtem ko so ga motoristi še vedno skušali ujeti in fizično obračunati z njim.

Igralec se je po incidentu oglasil na svojem Instagram profilu in zapisal, da sta k sreči oba s hčerko, ki je bila v času pretepa v avtomobilu, nepoškodovana, in oblasti pozval k ustreznemu ukrepanju. "Z olajšanjem sporočam, da sva oba s hčerko popolnoma nepoškodovana, vendar me je incident globoko zaskrbel zaradi vse večje drznosti takšnih skupin, ki motijo javno varnost in mir. Ta situacija poudarja večji problem huliganstva na naših ulicah in potrebo po učinkovitem odzivu organov kazenskega pregona na tako vedenje. Kot državljanu in staršu se mi zdi nesprejemljivo, da se lahko skupine svobodno tovrstno vedejo in povzročajo strah in kaos, odziv oblasti pa se zdi nezadosten."