Aretirani Danny Masterson: scientologi so želeli utišati žrtve posilstva

Danny Masterson , ameriški igralec, ki je igral v seriji Oh, ta sedemdeseta! , je pred dnevi polnil svetovne medije, saj so ga aretirali zaradi posilstva treh žensk. Zdaj pa v javnost prihajajo nove podrobnosti o ozadju dogajanja. Na sojenje ni moral le igralec, v sodno dvorano so bili vpoklicani tudi nekateri nekdanji člani scientološke cerkve, saj so žrtve tožile tako igralca, kot tudi sporno institucijo.

Chrissie Carnell Bixler , edina žrtev, katere ime je javno razkrito, je bila z Dannyjem v zvezi med letoma 1996 in 2001. Chrissie trdi, da je bila v tem času večkrat omamljena in posiljena v igralčevem hollywoodskem domovanju. Kot piše v tožbi: "Več kot enkrat se je žrtev Bixler zbudila v postelji, med tem ko jo je Masterson posiljeval. V enem od mnogih primerov, jo je Danny omamil med večerjo in jo posilil analno. Naslednje jutro je obtoženi priznal, da je z njo imel analne spolne odnose, med tem ko je bila ona nezavestna." Danny se je ves čas sodnega postopka branil, da je nedolžen, njegov odvetnik pa je celo izjavil, da naj bi bil igralec popolnoma šokiran nad obtožbami.

Scientologija išče bizarna opravičila za nesprejemljiva dejanja

Nekdanji scientolog Geoff Levin je za portal Page Six pojasnil, kako scientologi opravičujejo sicer nesprejemljiva dejanja, kot je posilstvo. V takšnih primerih naj bi imela cerkev prav posebne varnostne protokole, kjer obravnavajo ženske in iščejo razloge, zakaj se jim je to zgodilo. "Morda vam bodo rekli, da so odkrili, da ste pred 10 milijoni leto zasužnjili celo mesto in da ste dovolil, da so vaši vojaki lahko posiljevali vse ženske. In zato se vam zdaj vrača, zato ste zdaj vi bili posiljeni. To je pranje možganov na neopisljivi ravni." Odvetniki so potrdili, da so ženske čutile pritisk s strani institucije, češ da ne smejo nikomur povedati, kaj se je zgodilo."Imeli so načrt, kako jih z ustrahovanjem utišati,"je povedal eden od odvetnikov. Scientologi žrtve prepričajo, da ne smejo izdati, kaj se je dogajalo, ker naj bi karma poskrbela, da bodo imele v življenju še več nesreče in trpljenja. "Ne samo, da ljudi, ki želijo spregovoriti, scientologi zasledujejo. Tudi vedeti jim dajo, da so zasledovani, a vedno na način, da so žrtve popolnoma prestrašene zaradi zalezovanja."

Tony Ortega, preiskovalec, specializiran za scientologijo, pravi, da bi lahko institucija brez težav lahko obrnila hrbet obtoženemu igralcu, a da se to ne bo zgodilo: "Tega ne bodo naredili, saj je preveč prepoznaven, tega si ne morejo privoščiti."

Za Mastersona je scientologija nekaj vsakdanjega, saj je v tem okolju tudi odraščal. Čeprav sta se starša ločila, ko je imel igralec le osem let, naj bi bili vsi, tako oče, mama kot Danny in njegov brat Chris, člani scientološke cerkve. To je potrdil Joe Reaiche, ki se je leta 1985 poročil z Dannyjevo mamo Carol. Igralčeva mama in Joe sta se spoznala prav na scientoloških predavanjih.