Aretiranih pet oseb, vpletenih v napad na sprehajalca psov Lady Gaga

Policija je pridržala pet oseb, ki so sodelovale v napadu na Ryana Fischerja – ta je bil med nasilno krajo psov tudi poškodovan. Med njimi je tudi ženska, ki je po incidentu trdila, da je pse ''našla''. Vseh pet pripada tolpi, ki se ukvarja s krajo in preprodajo psov.

Losangeleška policija je rešila odmevni primer kraje psov pevke Lady Gagain napada na njihovega sprehajalca. Aretirali so pet oseb, oblasti pa so ob tem povedale, da nihče od petih vpletenih v času napada ni vedel, da psi pasme francoski buldog pripadajo zvezdnici. Nepridipravi so 24. februarja napadli Fischerja ter mu ob tem odvzeli psa z imenoma Koji in Gustav, medtem ko je psička Miss Asia med napadom ušla. Sprehajalca so med nasilnim dejanjem ustrelili, zaradi rane v predelu prsi pa je dlje časa okreval, odstraniti so mu morali tudi del pljuč.

icon-expand Lady Gaga in njeni trije ljubljenčki. FOTO: Profimedia

Pevka je bila v tem času v Italiji, kjer snema nov film House of Gucci. Za ukradena psa je takoj ponudila bogato nagrado in ljubljenčka kmalu spet dobila nazaj. Pevka se je Ryanu po napadu javno zahvalila za požrtvovalnost in ga označila za heroja.

Psa je pevka dobila nazaj s pomočjo Jennifer McBride. Ta se je predstavljala kot nekdo, ki je kosmatinca slučajno našel. ''Čeprav napadalci niso vedeli, od koga so psi in kdo je sprehajalec, pa vsi dokazi nakazujejo na to, da so vedeli, kakšna je vrednost kužkov, in to je bil motiv za krajo,''je sporočila policija. Lady Gaga je namreč po incidentu za varno vrnitev dveh psov ponudila nagrado v vrednosti pol milijona dolarjev (približno 413.000 evrov, op. a).

icon-expand Ryan Fischer – rešitelj, ki mu bo pevka večno hvaležna. FOTO: Instagram

Trije napadalci, James Jackson, Jaylin White in Lafayette Whaley, stari med 18 in 27 let, so trenutno za rešetkami. Grozi jim kazen zaradi ropa in oboroženega napada, strelec pa naj bi bil Jackson, ki je Fischerja ranil, preden so s kužkoma vsi trije pobegnili s kraja zločina. 50-letna McBridova in kolega Harol White pa se soočata z obtožbami zaradi sodelovanja pri zločinu. Vsi naj bi bili člani organizirane tolpe.

Pretresljiv dogodek pa je bil tudi zabeležen na varnostni kameri. Na posnetku ranjeni Fischer po strelu leži na tleh in kliče na pomoč:''Pomagajte mi, krvavim iz pljuč, iz prsi. Vzeli so dva psa.''Po napadu je krike slišal sosed in nemudoma poklical policijo. Oblasti so najprej sklepale, da gre za potegavščino tolpe, vendar so potem hitro ugotovili, da so napad organizirali nepridipravi, ki se ukvarjajo s krajo psov. Prodaja dražjih pasem na črnem trgu namreč cveti. Lady Gaga in Ryan Fischer aretacije petih osumljencev še nista komentirala. Vpletene v napad že čez nekaj dni čaka zaslišanje, varščina za vsakega od njih pa znaša približno 825 tisoč evrov.