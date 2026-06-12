Ariana Grande Beli hiši: Ne uporabljajte moje glasbe!

"Bye, Bye, predsednik Trump je zagotovil najbolj varno mejo v zgodovini," je pred dnevi ob videu na družbenem omrežju zapisala Bela hiša, ki je kot glasbeno podlago uporabila uspešnico pevke Ariane Grande iz leta 2024 z naslovom Bye. Zvezdnica se je na objavo odzvala s komentarjem: "Prosim, da v povezavi s temi barbarskimi, nehumanimi in gnusnimi stvarmi ne uporabljate moje glasbe."
Na njene besede se je odzvala predstavnica za odnose z javnostmi Bele hiše, Abigail Jackson, ki je za ameriške medije povedala: "Kar je barbarsko, nehumano in gnusno, so vesoljci, ki so tukaj ilegalno in so kriminalci, ki so poškodovali in ubili ameriške državljane."
Bela hiša je video objavila po tem, ko je Donald Trump podpisal predlog zakona, s katerim je namenil 70 milijard sredstev za financiranje agencij, ki urejajo področje migracij, in jim tako omogočil delovanje za nadaljnji dve leti, kar je do konca njegovega mandata.
Posnetek z Arianino glasbo prikazuje policiste, ki vklenjajo ljudi, jih porivajo proti avtomobilom in jih nato razporejajo po centrih za zadržanje. Po tem, ko se je odzvala pevka, so njeno pesem umaknili, video pa nima več zvoka.
Zvezdnica je tako še ena v vrsti glasbenikov, ki so zahtevali, da Trumpova administracija ne uporablja njihove glasbe za promocijo njegove agende. Sabrina Carpenter je tako lani, ko je Bela hiša objavila posnetek ene od ICE-ovih operacij, v katerem je uporabila njeno pesem Juno, zapisala: "Nikoli več ne vključujte mene ali moje glasbe v korist vaše nehumane agende!"
ABBA, Céline Dion in Beyoncé pa so med Trumpovo kampanjo vztrajali, da ta preneha uporabljati njihovo glasbo na predvolilnih shodih.
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ICE je kratica za 'U.S. Immigration and Customs Enforcement', kar je zvezna agencija v okviru Ministrstva za domovinsko varnost ZDA. Ustanovljena je bila leta 2003 po terorističnih napadih 11. septembra, njena primarna naloga pa je varovanje meja in uveljavljanje imigracijskih zakonov v notranjosti države. Agencija je odgovorna za preiskovanje, pridržanje in deportacijo posameznikov, ki so v ZDA bivali nezakonito, kar pogosto sproža burne razprave o človekovih pravicah in humanitarnih vidikih migracijske politike.
Donald Trump je ameriški poslovnež in politik, ki je služil kot 45. predsednik Združenih držav Amerike med letoma 2017 in 2021. Znan je po svojem populističnem političnem slogu, osredotočenem na geslo 'America First', ki daje prednost nacionalističnim gospodarskim politikam, strožjemu nadzoru priseljevanja in zmanjševanju zunanjepolitične angažiranosti. Njegovo predsedovanje je bilo zaznamovano z intenzivno polarizacijo ameriške javnosti in številnimi polemikami glede njegove administracije in odnosa do medijev ter kulturnih institucij.
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