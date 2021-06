Ariana Grande oboževalcem podarja terapije v skoraj milijonski vrednosti

Ariana Grande je pred dnevi naznanila, da podarja terapije pri strokovnjakih s področja duševnega zdravja v vrednosti kar 840 tisoč evrov. Pevka je združila moči z organizacijo Better Help , ki ljudem s težavami pomaga najti najbolj primernega terapevta z licenco.

''Treba se je zavedati, da tovrstna terapija ne bi smela biti rezervirana samo za premožnejše ljudi, ampak bi morali imeti dostop do nje vsi. Čeprav moja poteza ne bo rešila težave dolgoročno, pa sem vseeno želela storiti to v upanju, da koga navdihnem za to, da poskusi, da uvidi, da je čisto ok poiskati pomoč in se osvoboditi misli samoobsojanja,'' je zapisala na Instagramu. Oboževalcem želi s tem ponuditi nov začetek, ki jim bo omogočal, da tovrstno pomoč vpletejo v vsakdanjik in s tem nadaljujejo.

Tisti, ki se bodo na ponudbo odzvali, bodo prejeli mesečno brezplačno terapijo, ki jo lahko obnovijo prek organizacije Better Help, ki jim bo ponudila 15 odstotni popust za naslednji mesec.