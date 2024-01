Ariana Grande bo po treh letih izdala novo pesem z naslovom 'Yes, and?'

OGLAS

"Yes, and? 12. 1.," je izid nove pesmi napovedala Ariana Grande in izjemno razveselila svoje oboževalce. Sledilci priljubljene pevke so na izid novega samostojnega singla čakali kar tri leta, zato je navdušenje zdaj še toliko večje. Zvezdnica je v opisu razkrila tako naslov kot tudi datum izida nove pesmi, ki bo tudi del njenega novega, že sedmega albuma, ki ga je napovedala konec leta.

30-letnica se je v zadnjih letih posvetila bolj igralstvu in pevsko kariero nekoliko postavila na stranski tir. Svoj zadnji album z naslovom 'positions' je izdala leta 2020. Pri nekaterih pesmih je sicer sodelovala z drugimi glasbenimi izvajalci, kot sta pesmi Save Your Tears in Die For You z The Weekndom. Obenem je snemala Wicked, glasbeno-komični film, v katerem igra v vlogi čarovnice Glinde, ki v kinematografe prihaja konec novembra.

Preteklo leto je bila pevka v središču pozornosti predvsem zaradi septembrske ločitve od zdaj že nekdanjega moža Daltona Gomeza in poznejšega razmerja s soigralcem Ethanom Slaterjem, s katerim sta se zaljubila prav na snemanju omenjenega filma. 31-letnik se je prav tako kot leto dni mlajša Ariana leta 2023 ločil od svoje žene Lilly Jay, svojega razmerja pa zaljubljena zvezdnika zdaj ne skrivata več.