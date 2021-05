Ariana Grande delila fotografije svojega poročnega dne

"Poročila sta se. Poroka je bila majhna in intimna, povabljenih je bilo manj kot 20 ljudi. Soba je bila napolnjena z ljubeznijo in srečo. Par in njegovi družini ne bi mogli biti srečnejši," je ob veselem dogodku povedal pevkin tiskovni predstavnik za javnost.

Priljubljena ameriška pevka je zdaj, 11 dni po poroki, z oboževalci na Instagramu delila poročne fotografije. Med drugim je objavila utrinke s priprav na poročni obred in poročne fotografije, na katerih se poljublja in objema s svojim možem. Kot je razvidno s fotografij, so bile del poročne dekoracije bele rože in sveče.

27-letnica je na enega najsrečnejših dni blestela v čudoviti oprijeti poročni obleki iz svile, pod katero se je podpisala priznana modna oblikovalka Vera Wang, svojemu videzu pa je dodala tudi tančico s pentljo. Ženin je nosil obleko modne znamke Tom Ford, poroča portal Variety.