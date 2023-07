Ariana Grande in Dalton Gomez se po dveh letih ločujeta

Pevka Ariana Grande in nepremičninski agent Dalton Gomez se po dveh letih zakona ločujeta. Vir blizu para je za Page Six dejal, da sta se razšla že januarja, a ostajata v prijateljskih odnosih. "Odločitev sta sprejela skupaj. Težave sta imela že pred januarjem, a želita ostati najboljša prijatelja."

Po poročanju ameriškega tabloida je 27-letni Gomez obiskal svojo tri leta starejšo ženo v Londonu, kjer do razglasitve stavke snemala fantazijski muzikal Wicked. To je bil njun zadnji poskus, da rešita zakon, a se ni izšel. "Skozi celoten proces sta bila resnično dobra prijatelja, njuni prijatelji in družina so ju skušali zaščititi."