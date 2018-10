Ariana Grande in Pete Davidson sta se razšla

Tako vihravo kot se je začela ljubezenska zgodba med Ariano Grande in Peteom Davidsonom, se je tudi končala. 25-letna pevka in 24-leti komik sta se razšla in razdrla zaroko, saj Ariana po smrti nekdanjega partnerja in zaradi čustvenih brazgotin po terorističnem napadu na njenem koncertu preživlja zelo težke čase.

Ariana in Pete sta se razšla. FOTO: AP 10. maja je pop zvezdnica potrdila, da se je po dveh letih zveze razšla z raperjem Macom Millerjem, le nekaj dni kasneje je potrdila, da se sestaja s komikom, čez mesec sta bila že zaročena. Ljubezen sta si izkazovala vneto, Pete se ji je poklonil z več tetovažami. Kmalu po zaroki sta se skupaj vselila v 16 milijonov vredno stanovanje v New Yorku, ki ga je kupila pevka. Ta konec tedna pa sta se nenadno razšla. Za pevko so težki časi, saj je bila po smrti nekdanjega partnerja, ki je zaradi prevelikega odmerka umrl pred mesecem, strta, ni se veliko pojavljala v javnosti, zadnja nastopa je odpovedala zaradi čustvenih težav. Pred tednom je Pete že prekril eno izmed pevki posvečenih tetovaž in s tem spožil govorice o težavah. "Veliko preveč se je zgodilo veliko prehitro. Novica ni nikogar presenetila," je povedal vir blizu pevke. Oba naj bi se strinjala, da zdaj ni pravi čas za njuno zvezo, novice pa še nista komentirala. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Macova smrt pa ni edina tragedija v pevkinem življenju, pred dobrim letom je teroristični napadalec po njenem koncertu v Manchestru ubil 22 ljudi, med njimi večinoma otroke in mladostnike. Pevka ni bila fizično ranjena, jo je pa tragedija globoko čustveno zaznamovala, razvil se ji je tudi posttravmatski sindrom. "Glede na vse te dogodke bo Ariana potrebovala veliko časa, da okreva. Večinoma bo ostajala doma in preživljala čas z bližnjimi ter se posvečala ustvarjanju nove glasbe," so pred mesecem povedali njeni predstavniki. Da je za njo izjemno težko leto, je glasno povedala tudi na družbenih omrežjih. Pred nekaj tedni je tvitnila:"Ali lahko imam prosim samo en v redu? Samo enega. Prosim." Ker jo je zasul plaz sporočil zelo zaskrbljenih oboževalcev, se jim je zahvalila za skrb in pojasnila: "Vi ste moji angeli. Bil je težek mesec. Skušam delati in se vrniti v normalne tirnice, ampak je težko in sem samo človek. Zelo sem utrujena."