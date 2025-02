Ariana Grande je ločena starša leta po ločitvi prisilila v spravo.

Ariana Grande je pomagala svojim staršem popraviti odnos po njuni ločitvi. 31-letnica je v epizodi podcasta WTF with Marc Maron spregovorila o tem, kako je svojo mamo Joan Grande in očeta Edwarda Butero "prisilila", da sta spet prijatelja, potem ko sta se razšla. "Nista skupaj, a sta najboljša prijatelja," je dejala in dodala: "Potrebnih je bilo 18 let in morala sem ju prisiliti. Prisilila sem ju v komunikacijo. Res sem."

Njeni starši so se razšli, ko je bila še otrok. Pevka je pojasnila, da je leta 2017 okoli svojega 24. rojstnega dne končno zavzela stališče. "Spominjam se, da sem bila na tej ključni točki, ko sem si rekla: 'Tako zelo vaju imam rada. Tako dolgo je minilo. Znajdita se," se je spomnila in dodala: "Živjo, minilo je 18 let. Stara sem 80 let. Prosim, prebolita to. In sta." Pevkina prošnja je delovala, njena starša sta zakopala bojno sekiro.

"Ne morem ju ločiti. To je najboljša stvar na celem svetu," je priznala in dodala: "Predvidevam, da sta samo imela nekakšen lep pogovor ali pa sta ugotovila, da je to, kako zelo me imata rada, veliko pomembnejše od vseh neumnosti, ki so se zgodile nekoč. Res je čudovito, in če bi le uporabila pristope, kot jih imamo mi zdaj, ta generacija, na primer terapijo in sprejemanje, bi se morda to lahko zgodilo prej, a kljub temu je bilo preprosto popolno ... To me res veseli."

Starši pevki pogosto izkazujejo podporo, leta 2020 sta jo oba spremljala na podelitvi grammyjev, kjer so skupaj pozirali na rdeči preprogi kot srečna družina. Novembra sta Joan in Ed skupaj stopila tudi na losangeleško premiero filma Žlehtnoba, v katerem je Grande blestela kot dobra čarovnica Glinda, v katerem je kreditirana z obema priimkoma – Grande-Butera."Počutim se, kot da je bila ta izkušnja zame prava vrnitev domov," je novinarju pojasnila odločitev o poimenovanju in dodala:"To je bilo moje ime, ko sem šla gledat predstavo, ko sem bila stara 10 let, in zdelo se mi je, da je to res lep način počastitve. Zdelo se je res kakor zaključen krog." V intervjuju za Seventeen leta 2014 je Grande namreč povedala, da se je od očeta odtujila, vendar sta se od takrat ponovno zbližala.