Ariana Grande prva ženska z več kot 200 milijoni sledilcev na Instagramu

Vplivnica Kylie Jenner in pevka, ki je v zadnjem letu znova predstavila novo glasbo, Seleno Gomez sta tik za petami najbolj priljubljeni ženski na Instagramu na svetu.Ariana Grande je postavila nov rekord in postala prva ženska, ki ji na družbenem omrežju sledi 200 milijonov ljudi.

Na vrhu zvezd Instagrama je sicer še vedno nogometašCristiano Ronaldo z več kot 237 milijoni sledilcev. Sledi pa muDwayne 'The Rock' Johnson, ki mu sledi 196 milijonov ljudi. Grandejeva tako z oboževalci drvi k najvišji številki sledilcev in to ravno po MTV-jevih podelitvah, kjer je z Lady Gago navdušila na odru, kjer sta odpeli pesem Rain on me.