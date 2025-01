Ariana Grande na vprašanje, ali bi upodobila Audrey Hepburn: Nori ste!

"O moj bog, zakaj me vsi to sprašujete? Nori ste, nori," se je šaljivo odzvala na vprašanje, ali bi kdaj v filmu upodobila legendo iz filma Zajtrk pri Tiffanyju. "Vedno so me privlačili silhuete iz 50. in 60. let preteklega stoletja," je nadaljevala in pojasnila, da sta ji prav Audrey Hepburn in Marilyn Monroe vselej v navdih. O filmu o življenju legendarne Audrey Hepburn pa je dodala še: "To bi moralo biti narejeno tako dobro in tako popolno."

Ariana Grande se je s prvo filmsko vlogo, vlogo prijazne čarovnice Glinde v filmski različici broadwayske uspešnice Žlehtnoba, zelo izkazala. Navdušila ni le gledalcev, temveč tudi stanovske kolege in filmske kritike. Tako si je med drugim že prislužila nominacijo za zlati globus in nagrado SAG. Kmalu bo znano, ali se bo borila tudi za prestižnega oskarja.