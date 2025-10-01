Ariana Grande nad Donalda Trumpa, odgovorili so ji iz Bele hiše

Mnogi zvezdniki in zvezdnice so kritični do načina vladanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa . Ena njegovih glasnejših nasprotnic je tudi pevka Ariana Grande . Tokrat je na Instagramu delila zapis, v katerem piše o priseljencih, ki da so "nasilno ločeni od svojih družin", ter da "transspolne osebe živijo v strahu". "Svoboda govora za vse nas je na robu propada," je še pisalo v objavo.

Zatem so v zapisu dodali več vprašanj: "Je vaše življenje zdaj boljše? So se živila pocenila? Se je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem izboljšalo? Se vam je znižala premija zdravstvenega zavarovanja?"

Pevkino objavo so zasledili tudi v Beli hiši. Namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše Kush Desai je Grande odgovoril z uporabo naslovov več njenih skladb. "Prihrani svoje solze (Save your tears, ang.), Ariana. Dejanja predsednika Trumpa so končala inflacijsko krizo Joeja Bidna in prinašajo za bilijone novih naložb," je začel svoj zapis.

"Podpisal je celo izvršni ukaz, ki je kot magija (Just like magic, ang.) tlakoval pot vladne agencije za trgovino, da se je spopadla z družbo Ticketmaster, ker je goljufala oboževalce Ariane Grande, ki so hodili na koncerte. Hitro okrevaj (Get well soon, ang.), Ariana," je še dopisal Desai.

Pred časom je Grande med drugim tudi delila zapis poslanke ameriškega predstavniškega doma Alexandrie Ocasio-Cortez, ki je menila, da so Trumpove poteze, predvsem v povezavi z napadom ZDA na Iran, zrele za impeachment.

Grande je v pretekli predsedniški kampanji javno podprla demokratsko kandidatko Kamalo Harris, med vladanjem Baracka Obame pa je njemu in njegovi soprogi Michelle tudi zapela v Beli hiši.