Ariana Grande nad Donalda Trumpa, odgovorili so ji iz Bele hiše

Los Angeles, 01. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

Iz Bele hiše so odgovorili pevki Ariani Grande, ki je na svojem Instagramovem profilu delila kritiko vladanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Namestnik tiskovne predstavnice je v odgovoru uporabil več naslovov pevkinih skladb.

Mnogi zvezdniki in zvezdnice so kritični do načina vladanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ena njegovih glasnejših nasprotnic je tudi pevka Ariana Grande. Tokrat je na Instagramu delila zapis, v katerem piše o priseljencih, ki da so "nasilno ločeni od svojih družin", ter da "transspolne osebe živijo v strahu". "Svoboda govora za vse nas je na robu propada," je še pisalo v objavo.

Ariana Grande se ne strinja z vladanjem Donalda Trumpa.
Ariana Grande se ne strinja z vladanjem Donalda Trumpa. FOTO: AP

Zatem so v zapisu dodali več vprašanj: "Je vaše življenje zdaj boljše? So se živila pocenila? Se je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem izboljšalo? Se vam je znižala premija zdravstvenega zavarovanja?"

'Prihrani svoje solze, Ariana'

Pevkino objavo so zasledili tudi v Beli hiši. Namestnik tiskovne predstavnice Bele hiše Kush Desai je Grande odgovoril z uporabo naslovov več njenih skladb. "Prihrani svoje solze (Save your tears, ang.), Ariana. Dejanja predsednika Trumpa so končala inflacijsko krizo Joeja Bidna in prinašajo za bilijone novih naložb," je začel svoj zapis.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Podpisal je celo izvršni ukaz, ki je kot magija (Just like magic, ang.) tlakoval pot vladne agencije za trgovino, da se je spopadla z družbo Ticketmaster, ker je goljufala oboževalce Ariane Grande, ki so hodili na koncerte. Hitro okrevaj (Get well soon, ang.), Ariana," je še dopisal Desai.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred časom je Grande med drugim tudi delila zapis poslanke ameriškega predstavniškega doma Alexandrie Ocasio-Cortez, ki je menila, da so Trumpove poteze, predvsem v povezavi z napadom ZDA na Iran, zrele za impeachment.

Grande je v pretekli predsedniški kampanji javno podprla demokratsko kandidatko Kamalo Harris, med vladanjem Baracka Obame pa je njemu in njegovi soprogi Michelle tudi zapela v Beli hiši.

