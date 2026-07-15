Ariana Grande naj bi obudila zvezo z nekdanjim partnerjem

"Ariana je obudila romanco z Rickyjem, a se ji ne mudi v resno zvezo," je za Page Six o razmerju Ariane Grande in Rickyja Alvareza povedal vir blizu pevke. "Trenutno ima veliko obveznosti in se ukvarja z urnikom turneje, zato sta sklenila, da bosta šla korak za korakom," je še dodal vir, ki je razkril, da je Ricky v letih, ko s pevko nista bila skupaj, ohranil stik z njeno družino, kar ona zelo ceni.
"Vedno ji je stal ob strani in jo podpiral tudi na turnejah, kar ni ostalo neopaženo. Ponovno preživljata skupaj čas in se ne obremenjujeta s tem, kaj bo prinesla prihodnost," je povedal vir.
Govorice, da se 33-letnica in dve leti starejši plesalec ponovno družita, so se pojavile minuli mesec, ko so ju opazili v družbi prijateljev, s katerimi je pevka v Teksasu praznovala svoj rojstni dan. Skupaj sta praznovala tudi praznik neodvisnosti ZDA, ki sta ga preživela na Floridi.
Par se je prvič sestajal med letoma 2015 in 2016, ostala pa naj bi v dobrih odnosih. Spoznala sta se med njeno turnejo Honeymoon, kjer se ji je Alvarez pridružil kot plesalec. Grande je bila zadnja tri leta v zvezi z igralcem Ethanom Slaterjem, s katerim naj bi se razšla pred nekaj meseci.
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