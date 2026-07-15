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Tuja scena

Ariana Grande naj bi obudila zvezo z nekdanjim partnerjem

Florida, 15. 07. 2026 14.54 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Ariana Grande in Ricky Alvarez

Pevka Ariana Grande in plesalec Ricky Alvarez bosta ljubezni dala drugo priložnost. Zvezdnica, ki je nedavno zaradi obveznosti, ki jih ima s prihajajočo turnejo, odpovedala sodelovanje v seriji American Horror Story, naj bi se znova sestajala z nekdanjim partnerjem, kot je povedal vir, pa njuna zveza še ni resna.

"Ariana je obudila romanco z Rickyjem, a se ji ne mudi v resno zvezo," je za Page Six o razmerju Ariane Grande in Rickyja Alvareza povedal vir blizu pevke. "Trenutno ima veliko obveznosti in se ukvarja z urnikom turneje, zato sta sklenila, da bosta šla korak za korakom," je še dodal vir, ki je razkril, da je Ricky v letih, ko s pevko nista bila skupaj, ohranil stik z njeno družino, kar ona zelo ceni.

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"Vedno ji je stal ob strani in jo podpiral tudi na turnejah, kar ni ostalo neopaženo. Ponovno preživljata skupaj čas in se ne obremenjujeta s tem, kaj bo prinesla prihodnost," je povedal vir.

Govorice, da se 33-letnica in dve leti starejši plesalec ponovno družita, so se pojavile minuli mesec, ko so ju opazili v družbi prijateljev, s katerimi je pevka v Teksasu praznovala svoj rojstni dan. Skupaj sta praznovala tudi praznik neodvisnosti ZDA, ki sta ga preživela na Floridi.

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Par se je prvič sestajal med letoma 2015 in 2016, ostala pa naj bi v dobrih odnosih. Spoznala sta se med njeno turnejo Honeymoon, kjer se ji je Alvarez pridružil kot plesalec. Grande je bila zadnja tri leta v zvezi z igralcem Ethanom Slaterjem, s katerim naj bi se razšla pred nekaj meseci.

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krjola
15. 07. 2026 15.26
pridna...
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