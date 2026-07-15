Ariana Grande naj bi obudila zvezo z nekdanjim partnerjem

"Ariana je obudila romanco z Rickyjem, a se ji ne mudi v resno zvezo," je za Page Six o razmerju Ariane Grande in Rickyja Alvareza povedal vir blizu pevke. "Trenutno ima veliko obveznosti in se ukvarja z urnikom turneje, zato sta sklenila, da bosta šla korak za korakom," je še dodal vir, ki je razkril, da je Ricky v letih, ko s pevko nista bila skupaj, ohranil stik z njeno družino, kar ona zelo ceni.

"Vedno ji je stal ob strani in jo podpiral tudi na turnejah, kar ni ostalo neopaženo. Ponovno preživljata skupaj čas in se ne obremenjujeta s tem, kaj bo prinesla prihodnost," je povedal vir.

Govorice, da se 33-letnica in dve leti starejši plesalec ponovno družita, so se pojavile minuli mesec, ko so ju opazili v družbi prijateljev, s katerimi je pevka v Teksasu praznovala svoj rojstni dan. Skupaj sta praznovala tudi praznik neodvisnosti ZDA, ki sta ga preživela na Floridi.