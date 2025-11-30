Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Ariana Grande naslovila kritike na račun svojega videza

Los Angeles, 30. 11. 2025 16.06 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Ariana Grande je na spletu ponovno delila svoje stališče do kritik na račun njenega telesa. Poudarila je, da je neprestano izpostavljena komentarjem že od mladosti in da je tak pritisk zelo težko prenašati. "Slišala sem vsako različico tega, kar je narobe z mano. In potem to popraviš, in potem je narobe iz drugih razlogov."

Zvezdnica Ariana Grande, ki se zadnje obdobje sooča s številnimi komentarji na račun svojega telesa, je na Instagramu delila izsek intervjuja iz preteklega leta, v katerem je nagovorila govorice. "To objavo iz lanskega leta ponovno delim. V prijazen opomin," je k prvotni izjavi pripisala 32-letnica.

Ariana Grande naslovila kritike na račun svojega videza
Ariana Grande naslovila kritike na račun svojega videza FOTO: AP

Spomnimo, glasbenica in igralka je decembra lani čustveno nagovorila dejstvo, da je njen zunanji videz tarča kritik že vrsto let. "To počnem pred javnostjo in sem vzorec v petrijevki, odkar sem bila stara 16 ali 17 let. Torej sem slišala že vse. Slišala sem vsako različico tega, kar je narobe z mano. In potem to popraviš, in potem je narobe iz drugih razlogov." V intervjuju je dodala, da ni edina, ki se sooča s takšnimi kritikami. "Težko se je zaščititi pred tem hrupom in mislim, da je to nekaj neprijetnega, ne glede na to, v kakšnem obsegu ga doživljaš."

Preberi še Oboževalci zaskrbljeni za preveč vitko Ariano Grande: Ubogo dekle!

Ariana je tarča kritik postala predvsem v času promocije filma Žlehtnoba in njegovega nadaljevanja Žlehtnoba: Za vedno. Čeprav je zvezdnica v preteklosti že pojasnila, da je zgolj spremenila življenjski slog, ki je zdaj bolj zdrav in zaradi tega izgubila nekaj kilogramov, je na premierah vzbudila skrb pri oboževalcih. Na družbenih omrežjih so mnogi komentirali utrujeni videz pop zvezdnice, nekateri so fotografije z dogodka opisali kot zelo 'pretresljive'.

Ariana Grande videz telo komentarji
Naslednji članek

Judi Dench: Nikogar več ne prepoznam

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385