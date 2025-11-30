Ariana Grande naslovila kritike na račun svojega videza

Zvezdnica Ariana Grande, ki se zadnje obdobje sooča s številnimi komentarji na račun svojega telesa, je na Instagramu delila izsek intervjuja iz preteklega leta, v katerem je nagovorila govorice. "To objavo iz lanskega leta ponovno delim. V prijazen opomin," je k prvotni izjavi pripisala 32-letnica.
Spomnimo, glasbenica in igralka je decembra lani čustveno nagovorila dejstvo, da je njen zunanji videz tarča kritik že vrsto let. "To počnem pred javnostjo in sem vzorec v petrijevki, odkar sem bila stara 16 ali 17 let. Torej sem slišala že vse. Slišala sem vsako različico tega, kar je narobe z mano. In potem to popraviš, in potem je narobe iz drugih razlogov." V intervjuju je dodala, da ni edina, ki se sooča s takšnimi kritikami. "Težko se je zaščititi pred tem hrupom in mislim, da je to nekaj neprijetnega, ne glede na to, v kakšnem obsegu ga doživljaš."
Ariana je tarča kritik postala predvsem v času promocije filma Žlehtnoba in njegovega nadaljevanja Žlehtnoba: Za vedno. Čeprav je zvezdnica v preteklosti že pojasnila, da je zgolj spremenila življenjski slog, ki je zdaj bolj zdrav in zaradi tega izgubila nekaj kilogramov, je na premierah vzbudila skrb pri oboževalcih. Na družbenih omrežjih so mnogi komentirali utrujeni videz pop zvezdnice, nekateri so fotografije z dogodka opisali kot zelo 'pretresljive'.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.