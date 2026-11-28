33-letna Ariana Grande , ki je poleti napovedala umik iz javnosti, je pred kratkim v novem intervjuju spregovorila o odzivih na svoj videospot za skladbo Petal , v katerem je upodobila mlado igralko, ki na avdicijah nenehno spreminja svoj videz, da bi ugodila pričakovanjem komisije. Kljub njenemu trudu pa člani komisije na njej vedno znova najdejo nekaj, kar jih moti.

Čeprav je želela z videospotom opozoriti prav na problematiko nenehnega ocenjevanja žensk na podlagi njihovega videza, se je po njegovem izidu na družbenih omrežjih vnela razprava o njenem videzu in telesni teži.

"Kdaj bo šlo za umetnost? Kdaj bo šlo za delo?" se je v podkastu Las Culturistas spraševala pevka. Kljub številnim kritikam je poudarila, da je na svoje delo ponosna in da bi videospot tudi danes objavila v popolnoma enaki obliki. Čeprav so jo komentarji javnosti v preteklosti že prizadeli, jim po svojih besedah nikoli ni dovolila, da bi vplivali na njeno glasbeno ustvarjanje.