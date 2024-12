Ariana Grande o svojem videzu: Slišala sem že čisto vse

Ariana Grande je v novem intervjuju spregovorila o vseh kritikah in grdih komentarjih, ki jih je v vseh letih prejela na račun svojega videza. Negativne opazke in grdi komentarji pa so se po nastopu v filmu Žlehtnoba le še povečali, saj je zvezdnica za vlogo precej spremenila svoj videz. Kljub temu pa 31-letnica vlogi v filmu, pripisuje ogromne zahvale, saj jo je naučila lekcije za celo življenje.

Ariana Grande se je odločila, da prekine vse govorice, ki se kopičijo na račun njenega videza. Zvezdnica je bila v zadnjih tednih v središču pozornosti, saj je sprožila zaskrbljenost med oboževalci. Njen videz se je namreč nekoliko spremenil med snemanjem novega filma Žlehtnoba. Toda medtem ko se ni dotaknila komentarjev, ki jih dobiva na spletu, je 31-letnica postala čustvena, ko so jo povprašali o lepotnih standardih v glasbeni in filmski industriji. V pogovoru s soigralko Cynthio Erivo je zvezdnica dejala, da ljudje čutijo"udobje", ko razpravljajo o videzu drugih in to se ji zdi nevarno.

"Mislim, da je nevarno za vse vpletene strani," je dejala in dodala: "Sem na očeh javnosti in slišala sem že čisto vse. Slišala sem vse različice tega, kaj je narobe z mano, potem pa to popraviš in je to napačno zaradi nekih drugih razlogov." Igralka Glinda je dodala:"Tvoj videz, mlada si, težko se je zaščititi pred tem hrupom in mislim, da je to nekaj, kar je neprijetno, ne glede na to, v kakšnem obsegu ga doživljaš. Tudi če greš na večerjo za zahvalni dan in ti neka babica reče: 'O moj bog, videti si bolj suh, kaj se je zgodilo?' ali 'O moj bog, videti si težji, kaj se je zgodilo?', to je nekaj, kar je neprijetno in grozno, ne glede na to, kje se dogaja, ne glede na obseg, v katerem se dogaja."

