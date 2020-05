Ariana Grande ob tretji obletnici napada v Manchestru: Vedno v mojih mislih

''Rada bi si vzela trenutek in delila ljubezen s tistimi, ki občutijo žalost in bolečino ob obletnici, ki prihaja v tem tednu.'' Poudarila je, da ne mine niti dan, ko se na dogodek ne bi spomnila. Zvezdnica, ki je po manchestrskem napadu doživljala napade tesnobe, diagnosticirana pa ji je bila tudi posttravmatska stresna motnja, se je v mesto kasneje še vrnila, saj je nastopila na dobrodelnem koncertu za pomoč žrtvam. Na nastopu so jo s sodelovanjem podprli tudi izvajalci Pharell Williams, Miley Cyrus, Justin Bieber, Niall Horan, Robbie Williams in drugi.

''22. maj 2017 me bo za vedno pustil brez besed in hkrati polno vprašanj. Glasba je pobeg. Glasba je najbolj varna stvar, ki jo poznam. Pop glasba še posebej, saj združuje ljudi, rojeva prijateljstva, pomirja, tolaži. In ko se znotraj te sfere zgodi nekaj tako strupenega in uničujočega, se zlomi srce in od tega si nikoli ne opomoreš,'' je strnila svoje misli ob spominu na dogodek.