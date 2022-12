Ariana Grande obdarila otroške bolnišnice v Manchestru

"Izjemno smo bili veseli, ko smo za mlade paciente v vseh naših bolnišnicah prejeli božična darila od Ariane Grande. Božična darila smo razdelili med dojenčke, otroke in najstnike v bolnišnicah Royal Manchester Children's Hospital, Trafford General, Wythenshawe Hospital in North Manchester General Hospital," je dobrodelna organizacija otroške bolnišnice Royal Manchester zapisala na Instagramu.

V nadaljevanju so dodali izjavo Tanye Hamid, predsednice fundacije: "Čudovito, da je Ariana znova izkazala pozornost s to posebno donacijo naši družini bolnišnic. Vemo, da ima Manchester, še posebej otroška bolnišnica Royal Manchester, v njenem srcu posebno mesto." Objavi so priložili fotografijo božične jelke, pod katero ležijo darila, na njej pa zapis: "Hvala, Ariana." Podobno potezo je pevka storila tudi lani, ko je bolnišnici za paciente, ki so božič preživeli v bolniški postelji, poslala 1000 daril, leta 2020 pa je mladim bolnikom dala darilni bon v vrednosti 110 evrov (100 funtov).

Ameriška zvezdnica ima z britansko bolnišnico posebno vez že od leta 2017, ko se je na njenem koncertu v Manchestru zgodil bombni napad, v katerem je umrlo 22 ljudi, poškodovanih pa jih je bilo več kot 500. Po tragediji je Ariana za žrtve napada priredila dobrodelni koncert One Love Manchester, na katerem so se ji pridružila številna velika imena na glasbeni sceni, med drugim Robbie Williams, Justin Bieber, Miley Cyrus in Coldplay.