Ariana Grande okronana za žensko leta

Ariana Grande velja za izjemno glasbenico, ki je zaradi svojega neverjetnega glasu pela ne le na koncertnih turnejah, temveč tudi na številnih državnih slovesnostih. Zdaj je bila s strani revije Billboard okronana tudi za žensko leta in se tako postavila ob bok izvajalkam Seleni Gomez, Lady Gagi, Madonni in Taylor Swift.

Ariano Grande je revija Billboard imenovala za žensko leta FOTO: Profimedia

25-letni glasbenici Ariani Grandese je v letošnjem letu življenje vsekakor obrnilo na glavo. Potem, ko je po skoraj dveletnem razmerju nepričakovano prekinila razmerje z glasbenikom Macom Millerjemin v kratkem obelodanila zvezo s komikom Peteom Davidsonom, s katerim se je kmalu tudi zaročila, je izvedela, da je njen nekdanji partner Mac preminil. Številni zunanji opazovalci in pevčevi oboževalci so Ariano hitro okrivili za njegovo smrt, saj naj bi se reper po njihovem mnenju predoziral zaradi novice o njenem novem razmerju in zaroki. Javni pritisk je botroval temu, da se je Ariana za nekaj časa umaknila v osamo in prekinila razmerje s Peteom, ob tem pa izjavila, da zdaj enostavno ni pravi čas za nadaljevanje zveze. Pete naj bi se po prekinitvi njunega razmerja izselil iz njenega stanovanja v New Yorku in se preselil nazaj k svojcem – kot poročajo tuji mediji, pa naj bi bil tudi komik zdaj že v boljšem stanju, kot je bil takoj po prekinitivi razmerja.

Pete Davidson naj bi se že postavil na noge FOTO: Profimedia

V letošnjem precej pretresljivem letu pa je Grandeova doživela tudi velik karierni uspeh. Pred kratkim je bila s strani revije Billboard imenovana za žensko leta. Ariana je nedavno predstavila svoj četrti album Sweetener, na katerem še posebej izstopa pesem Thank u, next, v kateri omeni tudi svojega nekdanjega partnerja Maca in pove, da je bil ''pravi angel''.

Nagrada za žensko leta bo v njene roke romala na večerji ob dogodku Billboard ženske v glasbi,ki bo potekala v New Yorku 6. decembra letos. Ariana se bo tako postavila ob bok izvajalkam Seleni Gomez, Lady Gagi, Madonni in Taylor Swift, ki so že bile okronane z nazivom 'ženska leta' v glasbenem svetu.

pevka se bo postavila ob bok izvajalkam Seleni Gomez, Madonni, Lady Gagi in Taylor Swift FOTO: Profimedia