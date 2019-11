Ariana Grande: po 18 letih znova skupaj praznujejo

Priljubljena ameriška pevka Ariana Grandeje otrok ločenih staršev. Njuna starša, Joan Grande in Edward Butera, sta se ločila, ko je imela zvezdnica osem let. Pevka je ostala pri materi, z očetom je sicer ohranjala stike, a vmes je bilo nekaj obdobij, ko sta se odtujila.

Leta 2013 sta tako zgubila stik. Ariana je o tem spregovorila v številki revije Seventeenin dejala, da je bilo to najtežje, s čimer se je kdaj spopadla. Nadalje je povedala, da je "stvar, ki me je najbolj streslo, je dejstvo, da je v meni polovica očeta, in veliko mojih lastnosti izvira iz njega – to mi zelo dolgo ni bilo všeč pri sebi. Morala sem se sprijazniti, da je v redu, če nekoga ne razumem, toda še vedno je tu ljubezen."

Kakšne težave sta imela, zvezdnica ni razložila, sta pa kasneje težave rešila in se znova začela družiti. Edward, izvršni direktor uspešnega podjetja za grafično oblikovanje na Floridi, je tako večkrat objavil skupne fotografije in večkrat dejal, kako je ponosen na svojo slavno hči.

Zdaj pa so očitno stvari tako dobre, da je oče praznoval z hčerko in nekdanjo soprogo tudi zahvalni dan. 26-letnica je v Instagram zgodbi objavila fotografijo z mamo in očetom, zraven pa radostno zapisala, da skupaj praznujejo po 18 letih.