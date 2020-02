Ariana Grande poljubljala javnosti nepoznanega fanta

Oboževalcem in medijem do zdaj še ni uspelo ugotoviti, kdo je srečnež, ki ga je prejšnji konec tedna poljubljala priljubljena pevka Ariana Grande , zato sklepajo, da ne prihaja iz zvezdniškega sveta, poroča TMZ. Ariana se je v restavraciji zadržala le 30 minut, kar pa je bilo vseeno dovolj, da jo je v objektiv ujel eden od oboževalcev.

Restavracijo je obiskala v družbi prijateljev, ki so si privoščili vino, sama pa je pila le vodo, še navajajo pri TMZ, kjer so tudi izvedeli, da je DJ v času Arianinega obiska predvajal njeno pesem God is a woman, vendar naj bi glasbenica želela, da glasbo zamenja, saj naj ne bi želela poslušati svoje pesmi.

Nekateri tuji mediji pa ugibajo, ali je skrivnostni fant morda glasbenik Mickey Foster, saj sta pred kratkim skupaj obiskala Disneyland, kjer ga je Ariana držala pod roko. Nihče od njiju govoric ni ne zanikal ne potrdil, vendar je to storil Arianin polbrat Frankie Grande, ki je na Twitter zapisal: "Moja sestra ni v razmerju. Vsi se sprostite. Je zelo samska."